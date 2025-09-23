Napoli oggi

Le 4 verità di Napoli-Pisa 3-2: Lucca, Spinazzola e il calo finale

Azzurri a punteggio pieno, ma con qualche ombra. La gioia per il primo gol di Lucca, la rinascita di Spinazzola e quel calo finale che ha fatto infuriare Conte.

Daniele Fontana Daniele FontanaSettembre 23, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025
Le 4 verità di Napoli-Pisa: Lucca, Spinazzola e il calo finale

Missione compiuta. Il Napoli batte il Pisa, centra la quarta vittoria su quattro e si gode la vetta solitaria della classifica. Ma la notte del Maradona, oltre ai tre punti, lascia in eredità una serie di indicazioni, tra luci e ombre, su cui Antonio Conte dovrà lavorare. Ecco le quattro verità emerse dalla sofferta vittoria contro i toscani.

1. Si è sbloccato Lorenzo Lucca

È la notizia più bella della serata. Il primo lampo di Lorenzo Lucca in maglia azzurra è arrivato nel momento più importante. Il suo gol, bello per estetica e pesante per importanza, sembrava aver chiuso la partita sul 3-1. Per l’attaccante classe 2000 è il primo centro con il Napoli, un sigillo che può sbloccarlo mentalmente e regalare a Conte un’opzione offensiva in più, carica di fiducia.

2. Spinazzola è un giocatore ritrovato

Leonardo Spinazzola del Napoli in azione durante la partita contro il Pisa
Leonardo Spinazzola premiato come miglior giocatore di Napoli-Pisa

Se Lucca è la novità, Leonardo Spinazzola è la splendida conferma. Contro il Pisa è stato semplicemente devastante. Oltre a una prestazione di altissimo livello per corsa e qualità, ha avuto il merito di riaccendere la luce con il gol del 2-1, che ha riportato avanti il Napoli in un momento delicato. Conte ha ritrovato un giocatore preziosissimo, un punto fermo di questa squadra.

3. La squadra stacca ancora la spina

È l’ombra più grande della serata. Il brusco calo di ritmo e concentrazione nel finale ha quasi compromesso una partita che sembrava in ghiaccio. Un difetto che si era già visto a Firenze e che ha fatto infuriare Conte. Le scorie dei 70 minuti in inferiorità a Manchester possono aver inciso, ma il rischio corso contro il Pisa è un campanello d’allarme che non può essere ignorato in vista delle prossime, decisive, sfide.

4. Conte predica calma: “Siamo una squadra nuova”

L’ultima verità arriva dalle parole del tecnico. Niente drammi, ma un’analisi lucida. “Non è mai facile vincere”, ha detto a DAZN, elogiando la forza fisica del Pisa. “Questa stagione sarà la più complessa, perché abbiamo comprato nove giocatori, mezza squadra nuova che arriva da realtà diverse. Le altre sono rodate, noi no”. Un modo per abbassare le aspettative e chiedere pazienza. Il Napoli è primo e a punteggio pieno, ma la strada per diventare una macchina perfetta è ancora lunga.

Tag
Daniele Fontana Daniele FontanaSettembre 23, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025
Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it