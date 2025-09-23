Le 4 verità di Napoli-Pisa 3-2: Lucca, Spinazzola e il calo finale

Missione compiuta. Il Napoli batte il Pisa, centra la quarta vittoria su quattro e si gode la vetta solitaria della classifica. Ma la notte del Maradona, oltre ai tre punti, lascia in eredità una serie di indicazioni, tra luci e ombre, su cui Antonio Conte dovrà lavorare. Ecco le quattro verità emerse dalla sofferta vittoria contro i toscani.

1. Si è sbloccato Lorenzo Lucca

È la notizia più bella della serata. Il primo lampo di Lorenzo Lucca in maglia azzurra è arrivato nel momento più importante. Il suo gol, bello per estetica e pesante per importanza, sembrava aver chiuso la partita sul 3-1. Per l’attaccante classe 2000 è il primo centro con il Napoli, un sigillo che può sbloccarlo mentalmente e regalare a Conte un’opzione offensiva in più, carica di fiducia.

2. Spinazzola è un giocatore ritrovato

Se Lucca è la novità, Leonardo Spinazzola è la splendida conferma. Contro il Pisa è stato semplicemente devastante. Oltre a una prestazione di altissimo livello per corsa e qualità, ha avuto il merito di riaccendere la luce con il gol del 2-1, che ha riportato avanti il Napoli in un momento delicato. Conte ha ritrovato un giocatore preziosissimo, un punto fermo di questa squadra.

3. La squadra stacca ancora la spina

È l’ombra più grande della serata. Il brusco calo di ritmo e concentrazione nel finale ha quasi compromesso una partita che sembrava in ghiaccio. Un difetto che si era già visto a Firenze e che ha fatto infuriare Conte. Le scorie dei 70 minuti in inferiorità a Manchester possono aver inciso, ma il rischio corso contro il Pisa è un campanello d’allarme che non può essere ignorato in vista delle prossime, decisive, sfide.

4. Conte predica calma: “Siamo una squadra nuova”

L’ultima verità arriva dalle parole del tecnico. Niente drammi, ma un’analisi lucida. “Non è mai facile vincere”, ha detto a DAZN, elogiando la forza fisica del Pisa. “Questa stagione sarà la più complessa, perché abbiamo comprato nove giocatori, mezza squadra nuova che arriva da realtà diverse. Le altre sono rodate, noi no”. Un modo per abbassare le aspettative e chiedere pazienza. Il Napoli è primo e a punteggio pieno, ma la strada per diventare una macchina perfetta è ancora lunga.