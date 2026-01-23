Giovane al Napoli: Manna brucia la concorrenza. Conte ha il sostituto di Lang

AFFARE FATTO: I COSTI. Il Napoli ha definito l’acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona. L’operazione si chiude a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro (parte fissa più bonus). Il giocatore firmerà un contratto quadriennale valido fino al 30 giugno 2030. L’investimento è stato reso possibile grazie al “tesoretto” derivante dalle cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, rispettando così i parametri del saldo zero imposti dalla FIGC.

Chi è Giovane Santana (Definizione)

Giovane Santana do Nascimento è un attaccante brasiliano classe 2003, rivelazione della Serie A 2025/26. Mancino, duttile tatticamente (può giocare trequartista, esterno o seconda punta), si è messo in luce con il Verona per la capacità di creare superiorità numerica e fornire assist. Il Napoli lo ha scelto per la sua funzionalità nel 3-4-2-1 di Antonio Conte.

Quali sono le cifre ufficiali e i dettagli economici del trasferimento di Giovane al Napoli?

Il calciomercato del Napoli batte il primo colpo ufficiale in entrata, e si tratta di un acquisto di prospettiva e sostanza. Giovanni Manna ha bruciato la concorrenza e ha chiuso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane Santana all’ombra del Vesuvio. Una trattativa lampo, condotta con decisione per regalare ad Antonio Conte un rinforzo immediato dopo le uscite che hanno sfoltito il reparto avanzato.

I dettagli economici: 20 milioni e firma fino al 2030

Le cifre dell’operazione testimoniano la fiducia del club partenopeo nel talento brasiliano. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un pacchetto complessivo di 20 milioni di euro, cifra che comprende una parte fissa e bonus legati al rendimento e agli obiettivi di squadra. Non si tratta di un prestito, ma di un acquisto a titolo definitivo: Giovane diventerà un patrimonio del Napoli al 100%.

Per il giocatore è pronto un contratto importante: un legame quadriennale che scadrà nel giugno 2030. La conferma definitiva è arrivata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo celebre “Here we go”, segnalando che i documenti sono pronti per essere firmati nella giornata di venerdì. Un investimento programmatico che guarda al presente ma blinda il futuro dell’attacco azzurro.

FR Fabrizio Romano

@FabrizioRomano · 21 gen 2026 “Here we go” per Giovane al Napoli. Accordo totale raggiunto con l’Hellas Verona sulla base di 20 milioni di euro. Contratto fino al 2030. ✅🔵 Vedi post originale su X

Lo stipendio e la durata del contratto

L’accordo con il giocatore era stato trovato da tempo, ma ora emergono i dettagli contrattuali. Giovane firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2030. Per quanto riguarda l’ingaggio, il brasiliano andrà a percepire una cifra in linea con i parametri azzurri per i giovani talenti, con una base fissa a salire nel corso degli anni. Una mossa che permette al Napoli di mantenere sostenibile il monte ingaggi, sostituendo lo stipendio pesante di Noa Lang con quello più contenuto del nuovo arrivato.

Cosa NON è successo

NON è un prestito: Il Verona ha rifiutato formule temporanee. Il Napoli ha comprato il cartellino al 100% subito.

Il Verona ha rifiutato formule temporanee. Il Napoli ha comprato il cartellino al 100% subito. NON è stato pagato con scambi: Nonostante l’interesse della Lazio che offriva contropartite (Belahyane), il Napoli ha vinto offrendo solo cash.

Nonostante l’interesse della Lazio che offriva contropartite (Belahyane), il Napoli ha vinto offrendo solo cash. NON ha clausole rescissorie basse: Il club azzurro ha blindato il giocatore per evitare assalti futuri immediati.

La strategia finanziaria: come è stato pagato?

Molti tifosi si chiedono come sia stato possibile questo investimento visto il blocco del mercato imposto dalla FIGC (il famoso “saldo zero“). La risposta sta nella perfetta sincronia delle uscite. Il trasferimento di Giovane dal Napoli al Verona è stato finanziato interamente grazie alle cessioni di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.

Le conseguenze immediate per il Napoli

Disponibilità immediata: Giovane, già rodato in Serie A, sarà convocabile subito dopo le visite mediche.

Giovane, già rodato in Serie A, sarà convocabile subito dopo le visite mediche. Nuove gerarchie: Il brasiliano entra nelle rotazioni come prima alternativa ai titolari (Politano/Neres/Kvara).

Il brasiliano entra nelle rotazioni come prima alternativa ai titolari (Politano/Neres/Kvara). Entusiasmo: Un acquisto da 20 milioni a gennaio è un segnale di forza alla concorrenza (Inter in primis).

Perché vale 20 milioni?

La cifra può sembrare alta per un giocatore con mezza stagione di Serie A alle spalle, ma il mercato attuale premia il potenziale. Giovane ha dimostrato di avere caratteristiche rare: mancino, fisico strutturato (184 cm) e visione di gioco. In un mercato dove i talenti offensivi costano cifre folli (vedi Premier League), bloccare un profilo del genere a 20 milioni è considerata un’operazione intelligente, soprattutto considerando che la Lazio era pronta a fare follie pur di strapparlo agli scaligeri.

Voce Dettaglio Cifre Costo Cartellino 20 Milioni € (Parte fissa + Bonus) Formula Trasferimento Titolo Definitivo Scadenza Contratto 30 Giugno 2030 Finanziamento Cessioni Lang e Lucca (Saldo Zero rispettato) Valore precedente Arrivato a parametro zero al Verona (Plusvalenza totale per l’Hellas)

In conclusione: L’operazione Giovane è un capolavoro di ingegneria finanziaria. Il Napoli si assicura uno dei migliori prospetti del campionato senza intaccare il bilancio, trasformando gli esuberi in un titolare aggiunto per Conte. I 20 milioni investiti sono una scommessa calcolata sul talento del brasiliano.

