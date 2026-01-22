Napoli, via Lang: assalto a Giovane. Cifre e perché Conte lo vuole subito

FRECCIA AZZURRA PER GIOVANE. Il Napoli ha individuato in Giovane Santana (22 anni, Verona) il rinforzo ideale per l’attacco. L’operazione è strettamente legata alla cessione di Noa Lang al Galatasaray: con i soldi risparmiati e incassati, gli azzurri puntano a chiudere per il brasiliano. La valutazione è di circa 20 milioni di euro: il Napoli offre un prestito con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l’obbligo. Battuta la concorrenza di Atalanta e Roma, resta da superare la Lazio (che offre Belahyane come contropartita). Tatticamente, Giovane è un jolly mancino perfetto per il 3-4-2-1 di Conte.

Chi è Giovane Santana (Definizione)

Giovane Santana do Nascimento (noto semplicemente come Giovane) è un attaccante brasiliano classe 2003, mancino naturale, attualmente in forza all’Hellas Verona. Arrivato in Italia nel luglio 2025 dopo essersi svincolato dal Corinthians, si distingue per la sua duttilità tattica: nasce come seconda punta ma può agire efficacemente come trequartista o esterno offensivo. Alto 1,84 m, abbina una buona struttura fisica a una tecnica raffinata, specializzandosi nel rientrare sul piede forte per cercare la conclusione o l’assist.



Chi è Giovane Santana, quanto costa e come giocherebbe nel Napoli di Conte?

Il calciomercato del Napoli subisce un’accelerata improvvisa e decisiva. Mentre la squadra è concentrata sul campo, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora sottotraccia per ridisegnare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Il nome cerchiato in rosso, diventato l’obiettivo numero uno nelle ultime ore, è quello di Giovane Santana. Il talento brasiliano dell’Hellas Verona non è una semplice suggestione, ma il tassello scelto per sostituire il partente Noa Lang e garantire quella imprevedibilità che è mancata in alcune fasi della stagione.

L’incastro di mercato: via Lang, dentro il brasiliano

La strategia del club partenopeo è dettata dalla rigida regola del “saldo zero”. Per acquistare, bisogna vendere. L’uscita di Noa Lang, destinato al Galatasaray dopo una parentesi napoletana al di sotto delle aspettative, è la chiave di volta. La cessione dell’olandese libererà spazio salariale e risorse fresche, permettendo a Manna di affondare il colpo per Giovane senza appesantire il bilancio. Non si tratta di un ripiego, ma di un upgrade funzionale: Conte cerca un giocatore più “associativo” e meno anarchico di Lang, e il brasiliano risponde perfettamente all’identikit.

La trattativa: il braccio di ferro sulla formula

Napoli e Verona sono sedute al tavolo delle trattative, ma c’è ancora distanza sulla formula del trasferimento. La valutazione del cartellino è chiara: 20 milioni di euro.

• La posizione del Napoli: Manna spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo solo al verificarsi di condizioni difficili (es. qualificazione Champions).

• La posizione del Verona: Il presidente Setti vuole monetizzare subito o avere la certezza dell’incasso, chiedendo l’obbligo di riscatto incondizionato a giugno 2026.

Nonostante la distanza, c’è ottimismo. L’accordo con il giocatore è blindato: Giovane ha già dato il suo assenso al trasferimento, affascinato dalla possibilità di giocare la Champions League e di essere allenato da un top coach come Conte.

Il duello con la Lazio e le rivali battute

La corsa a Giovane è stata affollata. Atalanta e Roma si sono defilate dopo aver chiuso rispettivamente per Raspadori e Malen, lasciando campo libero al duello tra Napoli e Lazio. Il club di Lotito non molla: il DS Fabiani ha messo sul piatto il cartellino di Belahyane, centrocampista molto gradito al Verona, per abbassare la parte cash. Tuttavia, la potenza economica del Napoli (post-cessione Lang) e il fascino della piazza azzurra sembrano aver indirizzato la preferenza del ragazzo verso il Vesuvio.

Cosa non è successo

NON è un bomber da 20 gol: Giovane è un creatore di gioco, non un finalizzatore puro. I suoi 3 gol stagionali confermano che il suo lavoro è più di raccordo che di finalizzazione.

NON è ancora ufficiale: Non ci sono firme. La trattativa è avanzata ma dipende dall'uscita formale di Lang.

NON ha litigato col Verona: Il giocatore è un professionista esemplare e titolare fisso (90% delle presenze); la cessione sarebbe una scelta societaria per fare plusvalenza.

Analisi Tattica: il jolly perfetto per Conte

Perché Conte vuole proprio lui? Nel 3-4-2-1 del Napoli, Giovane può ricoprire tre ruoli diversi, offrendo soluzioni tattiche preziose:

1. Trequartista di destra: È la sua “mattonella” preferita. Da lì può rientrare sul mancino per calciare o servire assist tagliati per la punta, un movimento che Conte adora (ricorda il Politano dei tempi migliori o Kulusevski).

2. Trequartista di sinistra: Può giocare anche a piede naturale per andare sul fondo e crossare, offrendo ampiezza quando gli spazi centrali sono intasati.

3. Finto Centravanti: Con i suoi 184 cm, sa proteggere palla spalle alla porta. In assenza di Hojlund o Lukaku, può agire da riferimento mobile, svuotando l’area per gli inserimenti dei centrocampisti come McTominay.

L’audizione al Maradona: quella notte da 7.5

C’è un retroscena che ha convinto definitivamente il Napoli. Nel recente pareggio per 2-2 tra Napoli e Verona (19ª giornata), Giovane è stato il migliore in campo. Voto 7.5 in pagella, due assist (o giocate chiave) che hanno mandato in tilt la difesa azzurra e una personalità da veterano in uno stadio che fa tremare le gambe. Quella sera, sotto gli occhi di Conte, il brasiliano ha superato l’esame di maturità, dimostrando di essere pronto per palcoscenici importanti.

Le conseguenze immediate per il Napoli

Upgrade tecnico: Sostituisce un giocatore scontento (Lang) con uno motivato e in ascesa.

Sostituisce un giocatore scontento (Lang) con uno motivato e in ascesa. Flessibilità: Permette a Conte di variare modulo a partita in corso senza usare slot sostituzioni.

Permette a Conte di variare modulo a partita in corso senza usare slot sostituzioni. Investimento sicuro: A 22 anni e con uno stipendio ancora contenuto, rappresenta un asset patrimoniale rivendibile in futuro.

TABELLA DATI (STATISTICHE GIOVANE 2025/26)

Parametro Dato (Serie A) Analisi Presenze 20 (19 da titolare) Titolarità al 90%, integro fisicamente. Gol 3 Segnati contro Parma, Fiorentina e Napoli. Assist 3 (stimati) Decisivo nel big match al Maradona. Media Voto 6.15 Discontinuo: alterna 7.5 a 5. Valutazione 20 Milioni € Richiesta del Verona (trattabile sulla formula).

Focus Fantacalcio: cosa fare all’asta di riparazione?

Il possibile passaggio di Giovane al Napoli cambia radicalmente il suo status al Fantacalcio. Ecco l’analisi dettagliata per i fantallenatori:

Lo Status Attuale (Verona): All’Hellas è un titolare inamovibile (90% delle presenze), ma porta pochi bonus (3 gol, 1 assist certo). È un 3° slot da voto sicuro ma media non esaltante (6.15).

Lo Status Futuro (Napoli): Se veste l’azzurro, perde la titolarità garantita. Davanti ha Politano, Neres e Kvaratskhelia. Diventa una scommessa di lusso (5°-6° slot).

Perché prenderlo (o tenerlo):

• Effetto Conte: L’allenatore migliora sempre gli esterni offensivi. Se Giovane entra nei meccanismi, può portare bonus pesanti anche giocando 30 minuti.

• Costo basso: All’asta di riparazione andrà via a poco (1-5 crediti su 500). È un rischio calcolato.

Perché evitarlo:

• Concorrenza spietata: Rischia molti “senza voto” o ingressi nel finale se non si adatta subito.

• Bonus scarsi: I dati storici non lo dipingono come un goleador. Se cercate il +3 facile, guardate altrove.

In conclusione: Giovane Santana è la scommessa ragionata di Manna. Non è il bomber che risolve i problemi realizzativi da solo, ma è il “grimaldello” tattico che manca a Conte. Se il Napoli riuscirà a chiudere l’operazione alle sue condizioni (prestito con diritto), avrà fatto un capolavoro di ingegneria finanziaria e tecnica.

