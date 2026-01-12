Chi ha detto che lautaro è l’attaccante più forte della serie A, Hojlund se la ride

IL VERDETTO DI SAN SIRO. Il 2-2 di Milano ha emesso una sentenza inaspettata: Rasmus Højlund ha vinto la sfida a distanza con Lautaro Martínez. Se l’argentino resta capocannoniere (10 gol), il danese ha dominato fisicamente (55% duelli aerei vinti vs 42%) e tatticamente, creando gli spazi per la doppietta di McTominay. Tatticamente, Hojlund regge l’attacco da solo (vedi il duello vinto con Akanji), mentre il “Toro” dipende maggiormente dal supporto della squadra. Ma è il mercato a sorridere a De Laurentiis: Højlund, 22 anni, è proiettato verso un valore di 120 milioni, mentre Lautaro (30 anni) entra nella fase calante del valore economico.

Chi è più forte tra Hojlund e Lautaro Martinez secondo le statistiche 2026?

Chi è il vero re dell’attacco in Serie A? Fino a ieri la risposta sembrava scontata: Lautaro Martinez. Ma dopo il pareggio per 2-2 a San Siro tra Inter e Napoli, le certezze iniziano a vacillare. C’è un dato che va oltre il tabellino dei marcatori e racconta una storia diversa: Rasmus Hojlund, a soli 22 anni, sta offrendo prestazioni che per impatto fisico e prospettiva superano quelle del capitano nerazzurro.

La partita di Milano è stata la cartina di tornasole. Se Lautaro ha giocato una gara sufficiente (voto 6.5), gestendo i palloni serviti da Thuram e Barella, Hojlund ha fatto reparto da solo. Arrivato per sostituire Romelu Lukaku, il danese ha trasformato l’emergenza in opportunità, dimostrando di essere un “crack” rinnovato per il nostro campionato.

Il duello a San Siro: Hojlund annienta Akanji

La prova del nove è stata la sfida nella sfida contro Manuel Akanji. Il difensore svizzero, pilastro della retroguardia di Chivu, ha vissuto una notte da incubo. Hojlund lo ha dominato sul piano atletico, vincendo i duelli in velocità e nel corpo a corpo. L’immagine simbolo è l’azione a inizio ripresa: il danese scappa via di potenza, brucia l’elvetico e incrocia un diagonale che si stampa sul palo. Un “non-gol” che però vale quanto una rete per il peso specifico dimostrato.

Mentre Lautaro faticava a trovare spazi autonomamente, Hojlund creava voragini per gli inserimenti di McTominay (poi decisivo con una doppietta). Anche se il danese ha dichiarato umilmente a fine gara che il duello è finito “50 e 50”, i numeri e la sensazione visiva dicono che il futuro è dalla sua parte.

Due filosofie a confronto: “One-Man Show” vs Finalizzatore

Antonio Conte e Cristian Chivu utilizzano i loro bomber in modo opposto.

Hojlund è un “One-Man Show”: la sua heatmap è ampia, svaria su tutto il fronte offensivo, attira su di sé tre difensori e permette al Napoli di risalire il campo (il Napoli è 3° in Serie A per pressing alto, dato influenzato dal lavoro del danese).

Lautaro è il “Finalizzatore”: tocca meno palloni “sporchi”, lavora negli ultimi 16 metri e dipende dalla coralità della manovra interista. È letale (10 gol), ma meno autosufficiente del rivale azzurro.

Il mercato: perché Hojlund vale oro

Qui il divario diventa abissale a favore del Napoli. Lautaro Martinez, a 30 anni, ha raggiunto il suo picco di valutazione e ha un ingaggio monstre da 9 milioni netti che spaventa i compratori. Hojlund, classe 2003, guadagna 3,5 milioni e ha margini di crescita infiniti. Gli algoritmi di mercato (CIES) proiettano il suo valore di rivendita tra tre anni a oltre 120 milioni di euro. De Laurentiis sa di avere in mano un assegno circolare, mentre l’Inter deve gestire un asset in fase di maturità avanzata.

Statistica (Serie A 2025/26) Rasmus Hojlund (Napoli) Lautaro Martinez (Inter) Gol Segnati 6 10 Età 22 anni 30 anni Duelli Aerei Vinti 55% 42% Dribbling Riusciti (p90) 1.8 1.2 Valore Mercato (CIES) 92.8 M€ (In ascesa) 109.6 M€ (Stabile) Stipendio Netto 3.5 M€ 9 M€

I NUMERI NON MENTONO: Efficienza vs Volume

Lautaro tira di più, Højlund tira meglio. Ecco il confronto definitivo dopo 19 giornate di Serie A 2025/26:

Metrica Rasmus Højlund (Napoli) Lautaro Martínez (Inter) Gol / xG 6 gol (5.30 xG) 10 gol (10.7 xG) Duelli Aerei Vinti 55% (Dominante) 42% Precisione Tiro 65% in porta 38% in porta Falli Subiti/90′ 2.31 (Target Man) 1.8 Minuti Giocati 935′ 1.390′

MERCATO: Il Napoli ha in mano un assegno da 120M€

Qui la vittoria di De Laurentiis è schiacciante. Il CIES Football Observatory (Gennaio 2026) certifica il sorpasso prospettico:

Lautaro Martínez (30 anni): Valutato €109.6M , ma il valore è stabile o in lieve calo. Ingaggio pesante (€9M netti) e contratto in scadenza 2026 rendono difficile una plusvalenza.

Valutato , ma il valore è stabile o in lieve calo. Ingaggio pesante (€9M netti) e contratto in scadenza 2026 rendono difficile una plusvalenza. Rasmus Højlund (22 anni): Valutato €58.8M oggi, ma con una proiezione di €120M+ nei prossimi 24 mesi. Ingaggio sostenibile (€3.5M) e contratto fino al 2029.

Il verdetto finanziario: Chi compra Lautaro spende per l’usato sicuro. Chi ha preso Højlund ha fatto un investimento che può raddoppiare il suo valore.

TATTICA: Falso 9 vs Centravanti Classico

Højlund (Il “Piano Conte”): Non è solo un bomber. La sua heatmap mostra movimenti ampi anche sulle fasce che svuotano l’area per gli inserimenti dei centrocampisti (vedi i gol di McTominay). È il primo difensore: con lui in campo, il pressing alto del Napoli è il 3° migliore della Serie A.

Lautaro (Il Terminale): Vive negli ultimi 16 metri. Letale se l’Inter gira (vedi i 10 gol), ma se la squadra soffre (come nel secondo tempo con il Napoli), fatica a creare occasioni dal nulla.

📌 Hojlund vs Lautaro: il verdetto Chi ha giocato meglio in Inter-Napoli? Nonostante il palo colpito, Hojlund ha ricevuto voti più alti (7) rispetto a Lautaro (6.5). Il danese ha vinto il duello fisico con Akanji, mentre l’argentino è stato ben contenuto dalla difesa azzurra. Chi segna di più in campionato? Al momento Lautaro Martinez è avanti con 10 reti ed è capocannoniere. Hojlund segue a quota 6, ma ha giocato meno minuti da titolare (935′ contro 1390′). Qual è il valore di mercato dei due? Lautaro vale ancora di più oggi (circa 109 milioni), ma Hojlund (92 milioni) ha un potenziale di rivendita molto più alto essendo di 8 anni più giovane. Perché Conte preferisce Hojlund? Perché Hojlund è autosufficiente. Vince i duelli aerei, tiene palla e fa salire la squadra da solo, caratteristiche fondamentali per il gioco verticale di Conte.

