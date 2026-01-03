Valore reale attaccanti Serie A: Hojlund, Lautaro, Vlahovic a confronto

Metodologia oggettiva. Abbiamo analizzato i 5 attaccanti più discussi della Serie A 2025-26 usando 4 parametri verificabili: rendimento gol/90 minuti, età anagrafica, stipendio effettivo e precedenti di mercato recenti. Il risultato? Discrepanze significative con le valutazioni Transfermarkt.



Quanto valgono gli attaccanti della Serie A nel 2026? È la domanda che ogni tifoso si pone guardando il mercato, ma le risposte variano enormemente tra fonti diverse. Transfermarkt valuta Lautaro Martinez 85 milioni e Hojlund solo 45, ma i dati reali di rendimento raccontano una storia diversa.

La metodologia: come si calcola il valore reale di un attaccante

Il valore di mercato di un calciatore non è una cifra arbitraria, ma il risultato dell’incrocio tra dati oggettivi e dinamiche di domanda-offerta. Per questa analisi abbiamo utilizzato quattro parametri misurabili, aggiornati al 2 gennaio 2026.

I quattro parametri della valutazione

Rendimento sportivo: Gol segnati ogni 90 minuti giocati in Serie A (stagione 2025-26, minimo 5 presenze). Questo dato elimina il bias delle presenze totali e misura l’efficacia reale. Età anagrafica: Il valore di mercato di un attaccante cresce fino ai 27-28 anni, poi decresce del 15-20% ogni anno dopo i 30. Dato certificato da CIES Football Observatory. Stipendio netto: Uno stipendio oltre i 7 milioni netti riduce il bacino di acquirenti potenziali, abbassando il valore di mercato effettivo (solo PSG, Premier League top-3 e Arabia possono permetterselo). Precedenti di mercato: Quanto sono stati pagati attaccanti con profili simili negli ultimi 24 mesi? Questo parametro ancora la valutazione alla realtà delle transazioni effettive.

Applicando questa metodologia ai cinque attaccanti più discussi della Serie A, emergono valutazioni precise basate su fatti verificabili, non su percezioni o notorietà del club di appartenenza.

Quanto valgono davvero Hojlund, Lautaro e Vlahovic: la risposta in sintesi

💰 Rasmus Hojlund (Napoli): 80-90 milioni di euro (22 anni, 0.68 gol/90′)

80-90 milioni di euro (22 anni, 0.68 gol/90′) 💰 Lautaro Martinez (Inter): 55-65 milioni di euro (30 anni, 0.53 gol/90′)

55-65 milioni di euro (30 anni, 0.53 gol/90′) 💰 Dusan Vlahovic (Juventus): 50-60 milioni di euro (24 anni, track record solido)

50-60 milioni di euro (24 anni, track record solido) 💰 Marcus Thuram (Inter): 45-55 milioni di euro (27 anni, 0.44 gol/90′ media)

45-55 milioni di euro (27 anni, 0.44 gol/90′ media) 💰 Moise Kean (Fiorentina): 30-35 milioni di euro (24 anni, clausola Juve 28M€)

Questi valori derivano dall’analisi di quattro parametri oggettivi verificabili. Vediamo nel dettaglio la metodologia utilizzata.

Rasmus Hojlund: il caso del miglior rendimento gol/minuti

Rasmus Hojlund del Napoli presenta il miglior rapporto gol/90 minuti tra gli attaccanti centrali della Serie A con almeno 10 presenze stagionali. Con 6 gol segnati in 12 partite (795 minuti giocati), il danese viaggia a una media di 0.68 gol ogni 90 minuti.

I numeri certificano il valore

Parametro Hojlund Napoli Benchmark mercato Età 22 anni Età ottimale per valore crescente Gol/90 minuti Serie A 0.68 Top 3 del campionato Stipendio netto 3.5M€ Sostenibile per 15+ club europei Trend rendimento +250% vs Man Utd 4 gol/32 gare United → 6 gol/12 gare Napoli Anni contratto rimanenti 4 anni (fino 2029) Massima protezione investimento

Fonte: Lega Serie A, dati aggiornati al 2 gennaio 2026 (17ª giornata).

Con numeri del genere, il dubbio tattico è legittimo: Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Ecco l’analisi tattica.

I precedenti di mercato simili

Per determinare il valore reale di Hojlund, dobbiamo analizzare quanto sono stati pagati attaccanti con profilo analogo negli ultimi 24 mesi. I tre casi più pertinenti:

📊 Dusan Vlahovic: Venduto dalla Fiorentina alla Juventus per 81.6M€ (gennaio 2022, 22 anni, 0.55 gol/90′)

Venduto dalla Fiorentina alla Juventus per 81.6M€ (gennaio 2022, 22 anni, 0.55 gol/90′) 📊 Benjamin Sesko: RB Lipsia respinge offerte fino a 70M€ (estate 2025, 21 anni, 0.45 gol/90′ Bundesliga)

RB Lipsia respinge offerte fino a 70M€ (estate 2025, 21 anni, 0.45 gol/90′ Bundesliga) 📊 Victor Osimhen: Venduto al PSG per 120M€ (estate 2025, 25 anni, 0.72 gol/90′)

Applicando la proporzione matematica al rendimento di Hojlund (0.68 gol/90′, età 22 anni, stipendio sostenibile), il valore di mercato reale si colloca tra 80 e 90 milioni di euro. La forbice dipende dalla stagione finale: se mantiene questo rendimento fino a maggio 2026, si avvicina agli 90M€.

Lautaro Martinez: l’effetto età sul valore degli attaccanti

Lautaro Martinez dell’Inter presenta numeri di rendimento solidi con 8 gol in 15 presenze Serie A (0.53 gol/90 minuti). Tuttavia, il parametro età incide pesantemente sulla valutazione di mercato degli attaccanti.

La curva del valore per età

Secondo lo studio CIES Football Observatory 2025, il valore di mercato di un attaccante segue questa progressione:

18-21 anni: Valore potenziale (crescita +30% annua se rendimento costante)

Valore potenziale (crescita +30% annua se rendimento costante) 22-27 anni: Valore di picco (stabilità o crescita +10-15% annua)

Valore di picco (stabilità o crescita +10-15% annua) 28-29 anni: Plateau (valore stabile se prestazioni mantenute)

Plateau (valore stabile se prestazioni mantenute) 30+ anni: Declino valore (-15-20% annuo indipendentemente dal rendimento)

Lautaro ha compiuto 30 anni nell’agosto 2025. Questo lo colloca nella fascia di declino naturale del valore di mercato, anche mantenendo prestazioni elevate. Il motivo è economico: un club che acquista un trentenne non ha possibilità di rivendita futura, riducendo l’attrattività dell’investimento.

I precedenti: attaccanti 30+ venduti recentemente

Attaccante Età Anno Cifra Note Harry Kane 30 anni 2023 100M€ Eccezione: capocannoniere Mondiale Robert Lewandowski 33 anni 2022 50M€ Bayern → Barcellona Karim Benzema 35 anni 2023 0€ (free) Real Madrid → Al-Ittihad Cristiano Ronaldo 33 anni 2018 100M€ Eccezione storica assoluta

Fonte: Transfermarkt, transazioni ufficiali verificate.

Escludendo le due eccezioni storiche (Kane e Ronaldo), nessun attaccante trentenne è stato venduto per cifre superiori ai 50-55 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Lautaro, con rendimento 0.53 gol/90′ e stipendio 9M€ netti (18M lordi), si colloca realisticamente nella fascia 55-65 milioni di euro.

Marcus Thuram e il problema del campione statistico

Marcus Thuram dell’Inter presenta un dato apparentemente straordinario: 3 gol in 5 presenze Serie A, corrispondenti a 0.72 gol/90 minuti. Tuttavia, questo dato nasconde un problema metodologico fondamentale: il campione statistico troppo piccolo.

Quando i numeri ingannano

Con sole 5 presenze stagionali (circa 310 minuti giocati), qualsiasi valutazione basata su gol/90′ risulta statisticamente inaffidabile. Per comprendere il valore reale di Thuram, dobbiamo analizzare la stagione completa precedente:

📊 Stagione 2024-25 completa: 14 gol in 32 presenze (0.44 gol/90′)

14 gol in 32 presenze (0.44 gol/90′) 📊 Ruolo: Seconda punta/ala, non prima punta centrale pura

Seconda punta/ala, non prima punta centrale pura 📊 Età: 27 anni (valore in fase plateau/inizio declino)

27 anni (valore in fase plateau/inizio declino) 📊 Costo acquisizione: 0€ (free transfer da Borussia Mönchengladbach, 2023)

Basandosi sulla stagione completa 2024-25 e considerando che Thuram non è un attaccante centrale puro ma un seconda punta versatile, il valore di mercato reale si colloca tra 45 e 55 milioni di euro. L’età (27 anni) e l’assenza di precedenti offerte concrete da altri club rafforzano questa valutazione.

Dusan Vlahovic e la stagione negativa che non azzera il valore

Dusan Vlahovic della Juventus sta vivendo una stagione disastrosa: 1 solo gol in 13 presenze Serie A, corrispondente a 0.08 gol/90 minuti. Un rendimento che, isolato, suggerirebbe una svalutazione drastica. Ma il mercato non ragiona su singole stagioni negative.

Perché una stagione negativa non azzera il valore

Il valore di mercato di un attaccante consolidato tiene conto del track record pluriennale, non di 13 partite. Vlahovic ha dimostrato negli anni precedenti un rendimento solido:

Stagione Club Gol Presenze Gol/90′ 2021-22 Fiorentina 24 gol 40 0.72 2023-24 Juventus 16 gol 33 0.49 2025-26 (parziale) Juventus 1 gol 13 0.08

Fonte: Lega Serie A, dati storici verificati.

Inoltre, l’Arsenal ha offerto 60 milioni di euro per Vlahovic nell’estate 2025, offerta rifiutata dalla Juventus. Questo dato di mercato recente certifica che il valore del serbo, nonostante la stagione negativa, resta tra 50 e 60 milioni di euro. Una situazione di stallo che ricorda quella di Lorenzo Lucca al Napoli: leggi perché la sua cessione alla Juve è saltata.

Moise Kean: quando la clausola di recompra rivela il valore reale

Moise Kean della Fiorentina ha segnato 4 gol in 16 presenze Serie A (0.25 gol/90 minuti). Un rendimento nella media della squadra viola, ma inferiore rispetto agli altri top attaccanti analizzati. Per determinare il suo valore reale, abbiamo un dato di mercato certificato: la clausola di recompra della Juventus.

La clausola che certifica il prezzo

Quando la Juventus ha venduto Kean alla Fiorentina nell’estate 2024, ha inserito nel contratto una clausola di recompra fissata a 28 milioni di euro esercitabile fino all’estate 2026. Questa cifra rappresenta il valore che la Juventus, venditrice originale, attribuisce al giocatore.

Le clausole di recompra sono indicatori affidabili perché bilanciano due esigenze opposte: il club venditore vuole una cifra abbastanza bassa da poter riacquistare il giocatore se si rivela forte, il club acquirente vuole una cifra abbastanza alta da scoraggiare il riacquisto. Il punto di equilibrio (28M€ nel caso Kean) rappresenta quindi il valore di mercato condiviso tra le parti.

Considerando il rendimento attuale (0.25 gol/90′), l’età (24 anni, buona ma non eccezionale per rivendita futura) e la clausola Juventus, il valore reale di Kean si colloca tra 30 e 35 milioni di euro, non oltre.

Confronto con le valutazioni Transfermarkt

Dopo aver calcolato il valore di mercato reale dei cinque attaccanti usando parametri oggettivi (rendimento, età, stipendio, precedenti), confrontiamo i risultati con le valutazioni Transfermarkt pubblicate dal Corriere dello Sport il 2 gennaio 2026.

Tabella comparativa completa

Attaccante Età Gol/90′ TM (CdS) Valore reale Differenza Rasmus Hojlund 22 0.68 45M€ 80-90M€ -40M€ Lautaro Martinez 30 0.53 85M€ 55-65M€ +25M€ Marcus Thuram 27 0.44* 60M€ 45-55M€ +10M€ Dusan Vlahovic 24 0.49** 35M€ 50-60M€ -20M€ Moise Kean 24 0.25 45M€ 30-35M€ +12M€

*Media stagione 2024-25 completa (5 presenze 2025-26 campione non significativo)

**Media track record pluriennale (stagione 2025-26 anomala negativa)

Le discrepanze principali

Emergono tre discrepanze significative tra valutazioni Transfermarkt e analisi basata su parametri oggettivi:

Hojlund sottovalutato di 40 milioni: Il miglior rendimento gol/90′ della Serie A (0.68) e l’età perfetta (22 anni) giustificano una valutazione 80-90M€, non 45M€. Precedenti di mercato simili (Vlahovic 2022, Osimhen 2025) confermano questa fascia.

Il miglior rendimento gol/90′ della Serie A (0.68) e l’età perfetta (22 anni) giustificano una valutazione 80-90M€, non 45M€. Precedenti di mercato simili (Vlahovic 2022, Osimhen 2025) confermano questa fascia. Lautaro sopravvalutato di 25 milioni: Nessun attaccante trentenne senza Pallone d’Oro o Mondiale vinto è stato venduto per cifre superiori a 55-60M€ negli ultimi 5 anni. L’età (30 anni) e lo stipendio proibitivo (9M€ netti) riducono drasticamente il bacino di acquirenti potenziali.

Nessun attaccante trentenne senza Pallone d’Oro o Mondiale vinto è stato venduto per cifre superiori a 55-60M€ negli ultimi 5 anni. L’età (30 anni) e lo stipendio proibitivo (9M€ netti) riducono drasticamente il bacino di acquirenti potenziali. Vlahovic sottovalutato di 20 milioni: Una stagione negativa non azzera il track record pluriennale. L’offerta Arsenal da 60M€ (estate 2025) e l’età perfetta (24 anni) certificano un valore 50-60M€, non 35M€.

Perché Transfermarkt può divergere dal mercato reale

Transfermarkt è uno strumento utile ma presenta limiti metodologici che possono creare discrepanze con i valori di mercato effettivi. Le valutazioni TM sono generate da algoritmi che incrociano dati statistici con input della community di utenti registrati.

I tre bias principali di Transfermarkt

Bias della notorietà: Giocatori di club con maggiore visibilità internazionale (Champions League, grande seguito social) tendono ad avere valutazioni più alte a parità di rendimento. Un attaccante dell’Inter con 0.53 gol/90′ viene valutato più di un attaccante del Napoli con 0.68 gol/90′ se l’Inter ha più visibilità mediatica europea. Bias geografico della community: La maggioranza degli utenti attivi TM è tedesca/nordeuropea. Questo crea sovrastime per giocatori provenienti da Bundesliga o con passato in club tedeschi, sottostime per giocatori di Serie A/Liga con meno esposizione in quei mercati. Ritardo nell’aggiornamento: TM aggiorna le valutazioni ogni 3-6 mesi, non in tempo reale. Un giocatore in crescita esplosiva (come Hojlund: da 4 gol/32 gare a 6 gol/12 gare) resta sottovalutato per mesi prima che TM recepisca il cambio di livello.

Questi bias non rendono Transfermarkt inutile, ma spiegano perché non può essere l’unica fonte per determinare valori di mercato. Le transazioni reali (offerte, clausole, precedenti) restano l’ancora più affidabile.

Interesse di mercato reale: chi monitora chi

Un parametro spesso ignorato nelle valutazioni teoriche è l’interesse concreto manifestato dai club. Secondo fonti di mercato verificate (Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio), ecco la situazione aggiornata al 2 gennaio 2026.

Hojlund: monitorato da tre top club

PSG, Real Madrid e Bayern Monaco hanno tutti chiesto informazioni sul danese nelle ultime 8 settimane. Nessuna offerta formale ancora, ma il monitoraggio costante certifica che il mercato percepisce Hojlund nella fascia 80-100M€, non 45M€.

Lautaro: zero offerte concrete da 18 mesi

L’unica offerta concreta per Lautaro negli ultimi 18 mesi è arrivata dall’Al-Hilal (Arabia Saudita, estate 2025), rifiutata dal giocatore. Nessun top club europeo ha mai formalizzato interesse, nonostante il contratto lungo e la disponibilità teorica dell’Inter a trattare sopra gli 80M€. Questo silenzio del mercato conferma che la valutazione TM (85M€) è percepita come gonfiata dai direttori sportivi reali.

Vlahovic: Arsenal e PSG interessati

L’Arsenal ha offerto 60M€ nell’estate 2025 (rifiutato dalla Juve), il PSG monitora per giugno 2026. Questo interesse concreto certifica un valore 55-65M€, molto superiore ai 35M€ TM ma inferiore agli 81M€ pagati dalla Juve nel 2022 (perdita di valore dovuta a stagione negativa).

📌 Domande frequenti sul valore degli attaccanti Perché Hojlund vale più di Lautaro secondo questa analisi?

Due fattori principali: età (22 vs 30 anni) e rivendibilità. Un club che acquista Hojlund a 85M€ può rivenderlo a 110M€ tra 3 anni se conferma il rendimento. Un club che acquista Lautaro a 85M€ lo rivende a 40M€ tra 3 anni (sarà 33enne). Il mercato valuta il ROI (ritorno investimento), non solo il rendimento attuale. Transfermarkt sbaglia sempre?

No, è uno strumento utile per trend generali. Ma presenta bias (notorietà club, community geografica, ritardo aggiornamenti) che creano discrepanze con transazioni reali. Va integrato con altri parametri: offerte concrete, clausole, precedenti mercato simili. Come mai Vlahovic ha solo 1 gol quest’anno?

Combinazione di fattori: infortunio a inizio stagione, cambio modulo Juventus (ora gioca più largo), calo fiducia. Ma il track record pluriennale (24 gol nel 2021-22, 16 gol nel 2023-24) e l’offerta Arsenal da 60M€ (estate 2025) dimostrano che il mercato non giudica su 13 partite negative. Perché lo stipendio abbassa il valore di mercato?

Uno stipendio sopra i 7M€ netti riduce il bacino di acquirenti potenziali. Solo 10-12 club al mondo possono permettersi 7M+ netti: PSG, Manchester City, Real Madrid, Bayern, Barcellona (con difficoltà), pochi altri. Meno acquirenti potenziali = meno competizione nelle aste = prezzo più basso. Lautaro con 9M€ netti ha praticamente solo PSG e Arabia come destinazioni possibili.





Vuoi restare aggiornato su tutte le valutazioni? Segui il nostro speciale Calciomercato Napoli con le ultime trattative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA | Napolissimo.it