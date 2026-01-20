De Bruyne Fantacalcio: svincolarlo alle aste o tenerlo? Rientro marzo, tutti i numeri

Non c’è pace per il fuoriclasse belga: il rientro slitta ancora e i fantallenatori sono a un bivio. Ecco l’analisi completa con tutti i dati aggiornati al 20 gennaio 2026.

🚨 DE BRUYNE: RIENTRO A MARZO, NAPOLI IN CRISI. FANTACALCIO NEL CAOS Il medico del Napoli Raffaele Canonico conferma: Kevin De Bruyne non tornerà prima di fine febbraio/inizio marzo 2026. Lesione di alto grado al bicipite femorale dal 25 ottobre 2025. 📊 I NUMERI DELL’EMERGENZA Partite già saltate: 13 su 21 (61% della stagione)

Quando torna De Bruyne dall’infortunio?

L’infortunio di Kevin De Bruyne, avvenuto il 25 ottobre 2025 durante la sfida contro l’Inter, ha segnato uno spartiacque negativo non solo per la stagione del Napoli, ma anche per migliaia di fantallenatori che avevano puntato tutto sul fuoriclasse belga. A distanza di tre mesi, la luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana. Le ultime dichiarazioni del responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico, hanno spento le speranze di un rientro anticipato, delineando un quadro clinico che richiede ancora molta pazienza.

Le parole del medico: “Prognosi confermata, serve tempo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il dottor Canonico è stato chiaro: “La prognosi prevista era per fine febbraio, inizio marzo per il ritorno al gioco in squadra. Poi le dinamiche spettano all’allenatore. Fermo per quattro mesi, bisognerà capire come procede”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: il recupero procede secondo tabella, ma la lesione di alto grado al bicipite femorale è un infortunio traditore che non permette forzature, specialmente per un giocatore di 34 anni.

La cautela dello staff medico è comprensibile. Questo tipo di lesione muscolare ha un alto tasso di recidiva se non viene gestita con estrema attenzione. De Bruyne dovrà seguire un protocollo riabilitativo graduale che include fisioterapia intensiva, lavoro atletico personalizzato e test biomeccanici prima di poter tornare ad allenarsi con il gruppo.

Quando rientra De Bruyne: il calendario del rientro

Calendario alla mano, il rientro di De Bruyne slitta quindi alla primavera. La data cerchiata in rosso potrebbe essere quella del 1° marzo 2026, quando il Napoli affronterà il Verona al Maradona. Tuttavia, come sottolineato dallo staff medico, tornare tra i convocati non significa essere pronti per giocare. È probabile che Conte lo gestisca con un minutaggio graduale, rendendolo un fattore reale solo da metà marzo in poi.

Questo significa che il numero di partite saltate, già fermo a quota 13, è destinato a salire drasticamente. De Bruyne guarderà dalla tribuna i big match contro Juventus (25 gennaio), Fiorentina (2 febbraio), Roma (9 febbraio), Genoa e Atalanta (16 febbraio). Nel migliore dei casi, perderà altre 5-6 giornate di campionato, portando il totale delle assenze a quasi due terzi della stagione.

Napoli, l’assenza che pesa: cosa cambia per Conte

L’assenza di De Bruyne non è solo un problema numerico, ma tattico. Con il belga fuori, Conte ha perso il suo regista avanzato, il giocatore che con 4 gol in 8 partite (Fantamedia 7,81) garantiva gol e assist decisivi. Nelle 13 partite senza De Bruyne, il Napoli ha dovuto reinventare il centrocampo, affidandosi maggiormente a Scott McTominay in posizione più avanzata e a Stanislav Lobotka in regia bassa.

Ma il calendario che attende gli azzurri è spietato: tutte partite in cui De Bruyne sarebbe stato determinante. Conte dovrà fare a meno del suo faro creativo proprio nei big match che decideranno la corsa Scudetto e la qualificazione Champions. La capacità di De Bruyne di verticalizzare con i suoi passaggi millimetrici e di calciare i calci piazzati è insostituibile, e la sua assenza si è sentita soprattutto nelle partite contro le grandi dove serviva la sua qualità per sbloccare difese chiuse.

De Bruyne Fantacalcio: svincolarlo o tenerlo?

Per i fantallenatori, la situazione è critica. De Bruyne è stato pagato a peso d’oro (quotazione attuale 90 crediti) e ha ripagato la fiducia solo in parte: 4 gol (di cui 3 su rigore) e una Fantamedia super di 7,81 nelle sole 8 presenze accumulate. Ma un giocatore che salta il 61% delle partite è un lusso che pochi possono permettersi.

Lo scenario Svincolo

Se la vostra lega permette di recuperare i crediti spesi (o la quotazione attuale), svincolarlo è la scelta più razionale. Con quei 90 crediti potreste rifarvi il centrocampo prendendo 2-3 titolari che garantiscono voto e bonus immediati. Considerando che mancheranno ancora almeno 5 giornate, probabilmente 6-7 se Conte lo gestirà gradualmente al rientro, avere 90 crediti fermi in panchina è un peso morto per la vostra squadra.

Alternative consigliate con quei crediti: Potreste puntare su centrocampisti più affidabili come Zielinski (in forma smagliante), Calhanoglu, o dividere i crediti per rinforzare più ruoli. L’importante è non rimanere con un buco in rosa proprio nel momento decisivo del fantacampionato.

Lo scenario Attesa

Se siete coperti a centrocampo e avete crediti residui, potreste tenerlo come “asso nella manica” per il finale di stagione. Da aprile in poi, un De Bruyne riposato e motivato potrebbe essere l’arma in più per vincere il fantacampionato, specialmente se il Napoli sarà ancora in corsa per obiettivi importanti. Ma è una scommessa ad alto rischio.

Bisogna considerare anche il fattore età (34 anni) e il rischio recidiva. Anche quando tornerà disponibile, è probabile che Conte lo gestisca con turnover, facendolo riposare nelle partite meno importanti per preservarlo. Quindi anche da marzo in poi potreste non avere la continuità di impiego che vi aspettavate.

I numeri dell’infortunio: tutti i dati aggiornati

Ecco una panoramica completa della situazione De Bruyne, con tutti i dati aggiornati al 20 gennaio 2026.

Dettaglio Dati Kevin De Bruyne (al 20/01/2026) Tipo Infortunio Lesione alto grado bicipite femorale (25/10/2025) Giornate Perse 13 su 21 (61% delle partite) Rientro Previsto Fine febbraio/Inizio Marzo 2026 (Verona-Napoli?) Partite da Saltare Juventus, Fiorentina, Roma, Genoa, Atalanta (minimo 5) Presenze Stagionali 8 partite su 21 disputate dal Napoli Gol Segnati 4 gol (3 su rigore, 1 su azione) Fantamedia 7,81 (nelle 8 presenze) Quotazione Fantacalcio 90 Crediti Assenze Totali Stimate 18 partite su 28 (64% della stagione)

Fonte dati: Dichiarazioni ufficiali Raffaele Canonico (Radio Crc, gennaio 2026), Fantacalcio.it, Transfermarkt. Dati aggiornati al 20 gennaio 2026.

📌 Tutto sull’infortunio di De Bruyne: Le domande più cercate Quando torna in campo Kevin De Bruyne? Il rientro è previsto tra fine febbraio e inizio marzo 2026. La prima data utile potrebbe essere il 1° marzo contro il Verona, ma servirà cautela. Il medico Raffaele Canonico ha confermato che il belga è fermo da 4 mesi e dovrà essere gestito gradualmente da Conte. Quante partite ha saltato finora De Bruyne? Il belga ha saltato 13 partite di Serie A su 21 disputate dal Napoli, pari al 61% della stagione. A queste si aggiungeranno almeno altre 5 gare importanti (Juventus, Fiorentina, Roma, Genoa, Atalanta), portando il totale a 18 assenze su 28 partite (64% della stagione). Conviene svincolarlo al Fantacalcio? Se avete bisogno di crediti per rinforzare la rosa, sì. La sua quotazione è alta (90 crediti) e il rientro è lontano. Se siete coperti in mezzo e state dominando la classifica, potete aspettarlo per il rush finale di aprile. Ma è una scommessa rischiosa considerando l’età (34 anni) e il rischio recidiva. Quali big match salterà ancora De Bruyne? De Bruyne non ci sarà sicuramente contro Juventus (25 gennaio), Fiorentina (2 febbraio), Roma (9 febbraio), Genoa e Atalanta (16 febbraio). Un’assenza pesantissima per il calendario del Napoli, che affronterà tutte le dirette concorrenti per Scudetto e Champions senza il suo regista. Come cambia il Napoli senza De Bruyne? Il Napoli perde il suo regista offensivo (4 gol in 8 partite, Fantamedia 7,81). Conte ha sopperito con McTominay più avanzato e Lobotka in regia, ma l’assenza si sente nei big match dove manca la sua capacità di verticalizzare e creare superiorità numerica. De Bruyne è anche il rigorista principale, un ruolo che Conte ha dovuto redistribuire.









