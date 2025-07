"Here we go!", Milinkovic-Savic è del Napoli: Tutte le cifre dell'affare

Il Napoli ha il suo nuovo portiere. È fatta per Vanja Milinkovic-Savic, che si trasferisce dal Torino dopo giorni di trattativa serrata. A confermare la chiusura dell'affare sono le fonti più autorevoli del calciomercato, da Fabrizio Romano a Matteo Moretto, sancendo l'arrivo alla corte di Antonio Conte di un rinforzo di altissimo livello.

Dopo aver trovato da tempo l'intesa con il giocatore, il club di Aurelio De Laurentiis ha definito anche l'accordo con la società granata, completando così un tassello fondamentale per la nuova stagione.

Si tratta di un investimento importante. Il Napoli verserà nelle casse del Torino una cifra complessiva di 21,5 milioni di euro. L'accordo verbale raggiunto tra i due club prevede un pagamento dilazionato in quattro anni, una formula che permette al Napoli di non gravare immediatamente sul bilancio, versando subito poco più di cinque milioni.

È interessante notare come il costo totale sia superiore alla clausola rescissoria da 19 milioni presente nel contratto del serbo. Questo perché, come da regolamento, la clausola avrebbe richiesto un pagamento in un'unica soluzione, opzione che il Napoli ha preferito evitare.

Per il portiere serbo si tratta di un salto di qualità anche a livello contrattuale. Milinkovic-Savic firmerà un accordo quinquennale, legandosi al Napoli fino al giugno 2030. Il suo stipendio sarà più del doppio rispetto a quello percepito al Torino: passerà da 700mila euro a 1,7 milioni di euro netti a stagione.

La conferma definitiva, quella che i tifosi aspettavano, è arrivata da Fabrizio Romano. L'esperto di mercato ha certificato la chiusura dell'operazione con il suo celebre "Here we go!" pubblicato su X: "Vanja Milinković-Savić al Napoli, here we go! Accordo verbale trovato con il Torino per l'arrivo del portiere serbo nella squadra di Conte. [...] operazione sulla base di 21 milioni di euro versati al Torino in quattro anni".

Con l'arrivo del gigante serbo, la domanda sorge spontanea: chi sarà il titolare? L'operazione non mette in discussione la permanenza di Alex Meret, che resta un punto fermo della squadra. Si crea, però, una forte e sana competizione.

Nelle gerarchie di partenza, Meret ha un leggero vantaggio, forte del suo status di campione e della fiducia del club. Tuttavia, i numerosi impegni e le diverse caratteristiche dei due portieri (Meret più reattivo, Milinkovic più fisico e abile con i piedi) permetteranno a Conte di alternarli, scegliendo di volta in volta la soluzione migliore per la singola partita.

