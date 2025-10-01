Napoli-Sporting: Hojlund vuole il primo gol in Champions. Il Maradona sold out attende il suo urlo

Dov’eravamo rimasti? A un gol di Victor Osimhen, 588 giorni fa. Tanto è passato dall’ultima volta che il Napoli ha esultato in una notte europea. Un’era geologica, calcisticamente parlando. Stasera, in un Maradona sold out e pronto a scatenare il suo famoso “urlo”, il compito di interrompere questo lungo digiuno è affidato a un uomo: Rasmus Hojlund.

La Notte del Riscatto

Dopo un esordio da sogno con gol a Firenze, il centravanti danese si è inceppato. A secco col City, col Pisa e col Milan, con un solo tiro in porta nelle ultime due uscite. Ma la Champions è il suo habitat naturale. I numeri parlano per lui: 11 gol nelle coppe europee negli ultimi due anni. È in queste notti che si esalta, e quella contro lo Sporting Lisbona, contro il suo amico e compagno di nazionale Hjulmand, è l’occasione perfetta per presentarsi al suo nuovo popolo.

L’Urlo del Maradona

Per Hojlund, come per molti dei nuovi acquisti e per lo stesso Conte, sarà la prima volta. La prima volta con l’inno della Champions che rimbomba, la prima volta con quel ruggito assordante che segue la formazione. Un’iniezione di adrenalina pura che i tifosi useranno per spingere la squadra a cancellare la delusione di San Siro. Hojlund è avvisato: il popolo azzurro si aspetta una risposta, e lui dovrà essere il primo a trascinare l’attacco.

Sulle Orme di Osimhen

L’eredità è pesante. L’ultimo a gonfiare la rete in Europa fu un numero 9 mascherato che ha fatto la storia recente del club. Ora la letteratura del centravanti a Napoli ha cambiato lingua, è diventata nordica. Dopo la sconfitta all’esordio contro il City, vincere è fondamentale per il cammino europeo. Serve una vittoria, servono i gol. E tutti gli occhi saranno puntati su di lui, l’uomo chiamato a far urlare di nuovo il Maradona in una notte di Champions.