Calcio Napoli

Napoli-Sporting: Hojlund vuole il primo gol in Champions. Il Maradona sold out attende il suo urlo

Sono passati 588 giorni dall'ultima rete europea. Contro lo Sporting, il danese cerca la sua prima perla al Maradona per trascinare la squadra.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaOttobre 1, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 1, 2025
Hojlund gol Champions Napoli

Dov’eravamo rimasti? A un gol di Victor Osimhen, 588 giorni fa. Tanto è passato dall’ultima volta che il Napoli ha esultato in una notte europea. Un’era geologica, calcisticamente parlando. Stasera, in un Maradona sold out e pronto a scatenare il suo famoso “urlo”, il compito di interrompere questo lungo digiuno è affidato a un uomo: Rasmus Hojlund.

La Notte del Riscatto

Dopo un esordio da sogno con gol a Firenze, il centravanti danese si è inceppato. A secco col City, col Pisa e col Milan, con un solo tiro in porta nelle ultime due uscite. Ma la Champions è il suo habitat naturale. I numeri parlano per lui: 11 gol nelle coppe europee negli ultimi due anni. È in queste notti che si esalta, e quella contro lo Sporting Lisbona, contro il suo amico e compagno di nazionale Hjulmand, è l’occasione perfetta per presentarsi al suo nuovo popolo.

L’Urlo del Maradona

Maradona sold out Champions 2025
L’urlo dei 50mila per spingere gli azzurri

Per Hojlund, come per molti dei nuovi acquisti e per lo stesso Conte, sarà la prima volta. La prima volta con l’inno della Champions che rimbomba, la prima volta con quel ruggito assordante che segue la formazione. Un’iniezione di adrenalina pura che i tifosi useranno per spingere la squadra a cancellare la delusione di San Siro. Hojlund è avvisato: il popolo azzurro si aspetta una risposta, e lui dovrà essere il primo a trascinare l’attacco.

Sulle Orme di Osimhen

L’eredità è pesante. L’ultimo a gonfiare la rete in Europa fu un numero 9 mascherato che ha fatto la storia recente del club. Ora la letteratura del centravanti a Napoli ha cambiato lingua, è diventata nordica. Dopo la sconfitta all’esordio contro il City, vincere è fondamentale per il cammino europeo. Serve una vittoria, servono i gol. E tutti gli occhi saranno puntati su di lui, l’uomo chiamato a far urlare di nuovo il Maradona in una notte di Champions.

Tag
Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaOttobre 1, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 1, 2025
Salvatore Bellavista

Salvatore Bellavista

SangueAzzurro (Salvatore Bellavista): Giornalista per vocazione, tifoso per destino. Salvatore Bellavista porta su Napolissimo.it il racconto autentico del mondo SSC Napoli, con analisi lucide e un amore incondizionato per la maglia.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it