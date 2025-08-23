Hojlund ha detto sì al Napoli: lunedì può essere decisivo

Un "sì" che sposta gli equilibri e che accende la speranza dei tifosi. Il Napoli ha incassato il benestare di Rasmus Hojlund al trasferimento in maglia azzurra, un passo fondamentale nella corsa al sostituto di Lukaku. Ora la palla passa alle diplomazie: il DS Manna è al lavoro per trovare la quadra con il Manchester United sulla formula del trasferimento e limare gli ultimi dettagli sull'ingaggio.

La trattativa è entrata nella sua fase più calda, e le prossime ore saranno decisive. La sensazione è che lunedì possa essere il giorno della svolta, in un senso o nell'altro.

Il "sì" del giocatore, primo passo decisivo

Dopo giorni di contatti e colloqui, Secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport, il Napoli ha ottenuto quello che voleva: la piena disponibilità del giocatore. L'attaccante danese ha dato il suo ok, affascinato dal progetto di Antonio Conte e dalla possibilità di giocare la Champions League da protagonista.

Parallelamente, si sta lavorando per definire l'intesa sullo stipendio. C'è ancora una piccola distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta dell'entourage, ma filtra grande ottimismo: l'accordo economico con il giocatore è considerato un ostacolo ampiamente superabile.

Lo scoglio da superare: la formula con lo United

Il vero nodo da sciogliere, al momento, riguarda l'intesa con il Manchester United. I Red Devils non si oppongono alla partenza del giocatore, ma vogliono garanzie. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, per un prestito con obbligo di riscatto.

È su questo punto che Manna sta concentrando i suoi sforzi. Trovare la formula e le cifre giuste che possano soddisfare le richieste dello United è l'ultimo, grande ostacolo per portare il danese a Napoli.

Lunedì il giorno della svolta?

La settimana che sta per iniziare si preannuncia decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, lunedì potrebbe essere il giorno chiave per capire le reali possibilità di chiusura dell'affare.

Il Napoli spinge, forte del consenso del giocatore, e spera di poter definire l'operazione in tempi brevi per regalare a Conte il nuovo centravanti il prima possibile.