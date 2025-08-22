Napoli oggi

Napoli, pressing su Hojlund: Manna spinge per il sì. Cosa manca per chiudere con lo United

Il danese è in cima alla lista, Manna spinge, sullo sfondo Dovbyk, Arokodare e Jackson.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisAgosto 22, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 22, 2025
Bivio di mercato per il Napoli. Dopo lo stop di Lukaku (fuori lista Champions per ora), gli azzurri hanno scelto Rasmus Hojlund come obiettivo principale. Il via libera del giocatore è atteso: la partita si gioca su formula e ingaggio.

Un pressing asfissiante, la volontà del giocatore c'è, ma la trattativa è a un bivio. Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, il Napoli ha individuato nel danese l'obiettivo numero uno, ma si scontra con una richiesta precisa dell'attaccante che sta costringendo Manna e De Laurentiis a profonde riflessioni.

Il Napoli spinge, forte della Champions e del fascino di Conte, ma l'ex Atalanta non vuole essere una soluzione temporanea e ha posto una condizione chiara per il suo "sì" definitivo. E intanto, si lavora anche sul nodo ingaggio.

Il nodo della formula: prestito o cessione definitiva?

Qui si gioca la partita più difficile. Come riportato da tutte le principali fonti, dal Corriere dello Sport a Nicolò Schira, il Manchester United ha aperto a un'operazione in prestito oneroso (5-6 milioni) con diritto di riscatto fissato a 35-40 milioni, una formula che il Napoli considera sostenibile.

Il problema è il giocatore. Schira è categorico: "Il calciatore ex Atalanta ha aperto la porta agli azzurri ma solo a titolo definitivo". Hojlund vuole garanzie, cerca un progetto che lo metta al centro, non il ruolo di sostituto a tempo in attesa del rientro di Lukaku. Un punto fermo che costringe il Napoli a una scelta strategica: investire quasi 50 milioni subito o virare su altri obiettivi?

Pressing di Manna, ma l'ingaggio è da limare

Mentre si cerca una soluzione sulla formula, Manna è in pressing costante sul giocatore e sulla sua famiglia, illustrando la centralità che avrebbe nel progetto di Conte. Un altro ostacolo da superare, come racconta la Gazzetta dello Sport, è quello dell'ingaggio.

La richiesta fatta da Hojlund al Milan era di 6,5 milioni a stagione, una cifra fuori dai parametri azzurri. L'offerta del Napoli si attesta sui 3-3,5 milioni. Una distanza importante, ma che viene considerata colmabile se si troverà l'intesa sulla questione principale: la natura del trasferimento.

Le alternative: da Dovbyk a un Jackson quasi impossibile

In attesa di sbloccare la situazione, il Napoli non resta fermo. Le alternative concrete sono sempre vive, con i nomi di Artem Dovbyk e Tolu Arokodare in lista. Resta più defilata, invece, la pista che porta a Nicolas Jackson.

Come spiega Schira, "può diventare il piano A solo se il Chelsea lo dà in prestito con diritto di riscatto". Condizione che i Blues, al momento, non accettano. Il futuro dell'attacco del Napoli, dunque, è appeso a una decisione: accettare le condizioni di Hojlund o virare con decisione sugli altri obiettivi?

