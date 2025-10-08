Napoli, chi gioca al posto di Lobotka e Politano? Le soluzioni di Conte tra Gilmour, Neres e Elmas

Lobotka e Politano ko, Conte ridisegna il Napoli. La vittoria sul Genoa ha un sapore amarissimo. Il Napoli torna a casa con tre punti, ma perde per infortunio due pedine insostituibili dello scacchiere di Antonio Conte. Gli esami di oggi hanno confermato i timori: sia Stanislav Lobotka che Matteo Politano dovranno fermarsi, costringendo il tecnico a reinventare la squadra in un momento cruciale della stagione.

Tempi di recupero: un mese per Lobo, Politano punta l’Inter

La tegola più pesante riguarda il metronomo del centrocampo. Per Stanislav Lobotka si prospetta uno stop di circa un mese, che lo terrà lontano dai campi fino alla trasferta di Bologna di inizio novembre. Meno grave, ma comunque seria, la situazione di Matteo Politano: l’esterno punta a rientrare per la supersfida casalinga contro l’Inter del 25 ottobre, saltando comunque diversi impegni importanti.

Le mosse di Conte: Gilmour ha la sua chance

L’assenza di Lobotka apre una voragine in regia, ma la soluzione è già in casa. Sarà Billy Gilmour a prendere le chiavi del centrocampo. Lo scozzese, finora impiegato principalmente come mezzala, tornerà nel suo ruolo naturale di play basso, per il quale è stato acquistato la scorsa estate. Un esame di maturità fondamentale per lui e per l’equilibrio di tutto il Napoli.

Il rebus a destra: tre uomini per una maglia

Sostituire Politano è un puzzle più complesso, che offre a Conte diverse variabili tattiche. La prima opzione, la più diretta, porta a David Neres, per un attacco a trazione anteriore. La seconda, più equilibrata, è l’impiego del jolly Elif Elmas, capace di garantire corsa e copertura. Infine, non è da escludere l’opzione a sorpresa: l’avanzamento di Leonardo Spinazzola, con l’inserimento di un terzino puro alle sue spalle. Un’emergenza che costringe Conte a ripensare l’assetto, ma che metterà alla prova la vera profondità di una rosa costruita per vincere.