De Laurentiis rompe il silenzio: “Napoli più forte dell’anno scorso. Ecco la verità sugli infortuni e i nuovi acquisti”

La provocazione e l’analisi. Aurelio De Laurentiis lancia la sfida: “Sono convinto che il Napoli sia più forte dell’anno scorso”. Il presidente ha trasformato il problema dell’emergenza (gli infortuni di Anguissa, Gilmour e degli altri big) in una risorsa strategica: “Gli incidenti hanno permesso ai nuovi acquisti di dimostrare le loro qualità straordinarie” . Un chiaro riferimento all’esplosione di giocatori come Neres e Lang, diventati titolari per necessità e ora imprescindibili.

De Laurentiis dal Gran Galà calcio: dagli infortuni alla rinascita

Nelle parole di De Laurentiis c’è la lettura lucida delle ultime settimane turbolente. Il Napoli, che oggi si gode la vetta della classifica dopo i successi su Atalanta e Roma, è passato attraverso la tempesta degli infortuni. Per il patron, lo “sconforto” di certi momenti (come la sconfitta di Bologna) è fisiologico quando mancano i pilastri.

Tuttavia, ADL vede il bicchiere mezzo pieno. L’assenza dei titolarissimi ha costretto Conte a rivoluzionare la squadra col 3-4-3, permettendo l’inserimento stabile dei nuovi. “Un calciatore non sente la maglia come sua pelle se fa pochi minuti” , ha spiegato il presidente. Ora che hanno giocato, i “nuovi” hanno dimostrato di essere “giocatori straordinari” .

L’elogio a Italiano e l’onore delle armi

Un passaggio importante è stato dedicato al passato recente e alla sconfitta contro il Bologna, che aveva scatenato polemiche. De Laurentiis ha spento ogni fuoco, elogiando l’avversario: “State minimizzando il Bologna, che è una grande squadra” .

Parole al miele per Vincenzo Italiano: “Lo stimo, sta facendo un bel percorso. Quando ci ha battuti gli ho fatto i complimenti: onore a chi sconfigge una squadra forte come la nostra”. Un fair play che sottolinea la consapevolezza della forza del Napoli.

Scudetto ed equilibrio: la visione sul campionato

Come finisce questa stagione? De Laurentiis non fa pronostici ma analisi di sistema. “Non ci sono tanti punti per il top in testa, i punti si sono divisi” . La Serie A è più competitiva, con molte squadre “all’altezza” (riferimento a Milan, Inter e Juventus che inseguono).

Ma la convinzione di fondo resta incrollabile: questo Napoli, nonostante le difficoltà, ha i mezzi per arrivare in fondo. E con il rientro imminente di pezzi da novanta come Lukaku (che punta la Juve), la rosa sarà ancora più completa di quella che vinse l’anno scorso.