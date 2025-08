McTominay detta la legge del Napoli: "Amma faticà always!" | Un messaggio per i tifosi e il retroscena su De Bruyne

"Amma fatica'... sempre." Scott McTominay ha trovato la sua personale versione del claim di Antonio Conte, e dalle parole dello scozzese traspare tutta la mentalità vincente che ha portato il Napoli al tricolore. Il centrocampista ha svelato retroscena inediti su De Bruyne, sulla festa scudetto e sul rapporto speciale con una città che lo ha adottato come un figlio.

McTominay, in una lunga e intensa intervista rilasciata a Il Mattino, ha tracciato la rotta per la nuova stagione: la vittoria dello scudetto è già il passato, ora conta solo la fatica. E lancia un messaggio potentissimo che diventa un vero e proprio manifesto.

Dalle amichevoli estive a Conte, passando per l'arrivo di De Bruyne e l'amore viscerale dei tifosi, il "guerriero" di Conte ha parlato a cuore aperto, dimostrando di aver capito l'essenza più profonda dell'essere napoletano.

Il monito ai tifosi: "Non preoccupatevi, ora costruiamo"

Le prestazioni nelle amichevoli estive, a volte sottotono, hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Ma McTominay è chiaro: non è questo che conta. "Non è sempre facile andare in campo in queste amichevoli. Ma quando cominceremo la stagione, ovviamente, non ci saranno scuse. Proprio per questo stiamo costruendo qualcosa di solido fisicamente e mentalmente". Un invito alla calma e alla fiducia, perché il lavoro vero si fa lontano dai riflettori.

La filosofia di Conte e quel motto diventato suo

Il segreto del Napoli campione è stato la mentalità. Una mentalità che Antonio Conte ha ribadito fin dal primo giorno di raduno. "È stato subito chiaro con noi", racconta McTominay. "La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla. Solo perché abbiamo vinto, non dobbiamo fermarci, rilassarci".

E se un anno fa il claim del tecnico era "Amma faticà", quest'anno il centrocampista scozzese lo fa suo, lo evolve e lo trasforma nel suo grido di battaglia personale.

«Prendo in prestito quello del mister e lo faccio mio: "Amma faticà... always"».

Una frase che è già un programma. La fatica, a Napoli, non è un'opzione, ma una costante.

De Bruyne, la sorpresa che non sorprende

L'arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne ha acceso l'entusiasmo della piazza. Ma ha sorpreso i giocatori? McTominay scuote la testa. “Assolutamente no. Perché ero consapevole di quanto fosse forte il Napoli, di quali ambizioni avesse la società”. Parole che testimoniano la caratura di un gruppo consapevole della propria forza, dove l'arrivo di un campione non è un miracolo, ma una logica conseguenza.

Infine, un pensiero per la gente di Napoli, quel popolo che lo ha adottato come un figlio. "Ho capito quanto i napoletani siano viscerali nel loro amore. Per me è importante fare il massimo ogni volta per loro". Il patto è siglato. La missione è appena ricominciata.