Juanlu ha detto sì al Napoli. Il Siviglia ha un patto con il calciatore. Manna fiuta il colpo

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con la trattativa per Juanlu Sanchez. Il terzino destro del Siviglia rappresenta uno degli obiettivi prioritari di Giovanni Manna per rinforzare la fascia destra azzurra. La strada verso l'accordo definitivo è tracciata, ma servono ancora alcuni milioni per convincere il club andaluso.

Due offerte respinte, ma la porta resta aperta

Il Siviglia ha già detto no a due proposte del Napoli per Juanlu Sanchez. La prima offerta di 8 milioni più 4 di bonus non ha convinto la dirigenza andalusa, così come l'idea di inserire Giovanni Simeone come contropartita tecnica. Nonostante i rifiuti, il club spagnolo non ha chiuso definitivamente le trattative.

La strategia del Siviglia è chiara: aspettare un rilancio decisivo da parte di Aurelio De Laurentiis che possa avvicinare la richiesta di 20 milioni di euro. Una cifra che rappresenta la valutazione finale per lasciar partire il giovane terzino verso la Serie A.

Juanlu-Napoli, l'accordo con il giocatore è già realtà

Secondo quanto riportato da El Desmarque, Juanlu Sanchez ha già raggiunto un accordo personale con il Napoli per le prossime quattro stagioni. Il calciatore ha ottenuto l'autorizzazione dal Siviglia per dialogare con il direttore sportivo Giovanni Manna, segno che la volontà di trasferirsi in azzurro è concreta.

Il patto tra il giocatore e il club andaluso prevede una clausola importante: in caso di rilancio del Napoli che si avvicini ai 20 milioni richiesti, il Siviglia darà il via libera al trasferimento. Una situazione che mette pressione alla società partenopea per il terzo e decisivo tentativo.

Manna lavora per il colpo finale

Antonio Conte ha individuato nel rinforzo delle fasce laterali una priorità assoluta per il nuovo ciclo azzurro. Juanlu Sanchez, classe 2003, rappresenta il profilo ideale: giovane, dinamico e con margini di crescita importanti. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il gioco del tecnico salentino.

Il Napoli campione d'Italia ha dalla sua parte un budget importante e la volontà di costruire una squadra competitiva per la Champions League. La trattativa per Juanlu entra nella fase decisiva, con De Laurentiis chiamato a fare l'ultimo sforzo economico.