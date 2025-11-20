Lucarelli difende il Napoli: “ADL insegna calcio a tutti. Su Lucca gira una bugia”

Un intervento destinato a far discutere, ma che rende onore alla solidità del club. Cristiano Lucarelli (a Napoli dal 2010 al 2012) usa parole forti per descrivere l’evoluzione di Aurelio De Laurentiis.

“Prima di comprare il Napoli avrà visto tre partite in vita sua” , esordisce Lucarelli, per poi lanciare la sentenza definitiva: “Oggi insegna a tutti come si fa calcio vincente con i conti in ordine. Trovami un’altra squadra in Europa che riesca ad avere i risultati del Napoli con quei numeri economici” .

Lucarelli affronta di petto il caso del momento: le critiche feroci a Lorenzo Lucca. Secondo l’ex attaccante, la narrazione del “bidone” è falsa e frutto della fretta moderna.

Chiusura tecnica su Scott McTominay. Per molti è in calo, per Lucarelli no:

“La differenza è che l’anno scorso trasformava in oro ogni pallone. Quella era l’eccezione. Ora sta avendo un rendimento normale per un centrocampista, ma le prestazioni ci sono. Non è un calo, è solo meno confidenza col gol”.