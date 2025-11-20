Calcio Napoli

Lucarelli difende il Napoli: “ADL insegna calcio a tutti. Su Lucca gira una bugia”

L'ex attaccante blinda la gestione societaria e smonta la critica sui nuovi acquisti

Marco Ascione Marco AscioneNovembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 20, 2025
Lucarelli De Laurentiis Lucca

Cristiano Lucarelli esalta il modello gestionale di Aurelio De Laurentiis, definendolo un esempio unico capace di “insegnare calcio” mantenendo i conti in ordine. L’ex bomber azzurro smonta anche la narrazione negativa su Lorenzo Lucca: “La bugia è che sia un bidone. Il Napoli compra solo giocatori forti, ma serve pazienza per almeno tre anni”.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Lucarelli Napoli
Aurelio De Laurentiis e Cristiano Lucarelli Napoli

L’elogio al Presidente: “Prima vedeva 3 partite, ora dà lezioni”

Un intervento destinato a far discutere, ma che rende onore alla solidità del club. Cristiano Lucarelli (a Napoli dal 2010 al 2012) usa parole forti per descrivere l’evoluzione di Aurelio De Laurentiis.

“Prima di comprare il Napoli avrà visto tre partite in vita sua”, esordisce Lucarelli, per poi lanciare la sentenza definitiva: “Oggi insegna a tutti come si fa calcio vincente con i conti in ordine. Trovami un’altra squadra in Europa che riesca ad avere i risultati del Napoli con quei numeri economici”.

La verità su Lucca: “La bugia dei 3 mesi”

Lucarelli affronta di petto il caso del momento: le critiche feroci a Lorenzo Lucca. Secondo l’ex attaccante, la narrazione del “bidone” è falsa e frutto della fretta moderna.

  • Scouting d’élite: “Conosco bene chi lavora lì. Hanno preso Cavani, Lavezzi, Higuain. Quando un giocatore arriva a Napoli, è perché è forte”.
  • Il fattore tempo: “Non si può giudicare in 3 mesi. Le valutazioni serie si fanno in 3 anni. Oggi si vuole tutto subito, in Nazionale ci vai dopo 3 gol fatti. È sbagliato”.
  • L’ambientamento: “Contano fattori invisibili: la casa, la famiglia, l’integrazione nel gruppo. Bisogna aspettare”.

Il “caso” McTominay

Chiusura tecnica su Scott McTominay. Per molti è in calo, per Lucarelli no:

“La differenza è che l’anno scorso trasformava in oro ogni pallone. Quella era l’eccezione. Ora sta avendo un rendimento normale per un centrocampista, ma le prestazioni ci sono. Non è un calo, è solo meno confidenza col gol”.

📌 In Sintesi

Cosa pensa Lucarelli di ADL?
Lo definisce un maestro che dà lezioni all’Europa su come vincere coi bilanci sani.

Qual è la “bugia” su Lucca?
L’idea che sia un acquisto sbagliato. Secondo Lucarelli è forte, ma il calcio moderno ha troppa fretta nei giudizi.

Tag
Marco Ascione Marco AscioneNovembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 20, 2025
Marco Ascione

Marco Ascione

Classe 1985, campano verace, racconta da vicino il Napoli, seguendo la squadra in ogni stadio d’Italia. Penna vibrante, cuore da tifoso e occhio da cronista, Marco è la voce sul campo di Napolissimo: dalle conferenze stampa agli allenamenti, dai tunnel agli spogliatoi. Per lui, ogni trasferta è una storia da raccontare.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it