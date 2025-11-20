La “bicicletta cosmica” di McTominay: ora deve salvare Conte senza Anguissa

Scott McTominay è tornato a brillare con un gol in rovesciata nella sfida Scozia-Danimarca, ricordando la rete scudetto contro il Cagliari. Ora però Antonio Conte ha bisogno della sua versione migliore per Napoli-Atalanta: con l’infortunio di Anguissa, lo scozzese sarà il “totem” del centrocampo chiamato a cancellare la crisi offensiva (un solo gol nelle ultime 4 gare).

L’acrobazia di Glasgow: un marchio di fabbrica

Scott l’ha fatto ancora. Hampden Park è esploso al minuto 3 per quella che è stata definita una “bicicletta cosmica“: due metri e due in volo, coordinazione perfetta, palla all’incrocio. Per i tifosi del Napoli è stato un flashback immediato: sembrava di rivedere la notte del 23 maggio, quella del poker scudetto contro il Cagliari.

Una fotografia d’autore in una serata agrodolce per il compagno di squadra Rasmus Hojlund (a segno anche lui per la Danimarca, ma sconfitto). Ma la festa scozzese deve essere archiviata in fretta: a Castel Volturno è scattato l’allarme rosso.

Emergenza Anguissa: servono gli straordinari

Se in Nazionale McTominay indossa lo smoking delle grandi occasioni, sabato contro l’Atalanta dovrà indossare l’elmetto. La situazione infermeria è chiara: Frank Anguissa è out.

L’assenza del camerunense è pesantissima. I numeri dicono che il Napoli ha segnato un solo gol nelle ultime 4 partite (proprio di Anguissa a Lecce su palla inattiva) e l’ultimo gol su azione risale al 25 ottobre contro l’Inter. Senza il suo “gemello” di reparto, McTominay non potrà limitarsi agli inserimenti: dovrà garantire:

Chilometri e copertura.

Fisicità nei duelli contro il centrocampo della Dea.

Quella “cattiveria” smarrita a Bologna.

McTominay “Totem”: i numeri della stagione

Nonostante qualche critica su una condizione fisica ondivaga (figlia dei problemi accusati nel ritiro di Castel di Sangro), i dati incoronano lo scozzese come imprescindibile per Conte. Con 4 gol totali (2 in Serie A, 2 ad Eindhoven), è lui l’uomo a cui aggrapparsi nel momento del bisogno.

A Conte e ai tifosi, sabato, non servirà un’altra rovesciata. Basterebbe anche un gol “sporco”, un tocco di punta in mischia. Basterebbe qualunque cosa per battere l’Atalanta e cancellare le tracce della crisi. Scott è pronto.