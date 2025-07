Lucca, ultimatum al Napoli: "O chiudete in 48 ore o ascolto Milan e Atalanta"

Il tempo stringe, la pazienza sta per finire. La trattativa per portare Lorenzo Lucca al Napoli, che sembrava ben avviata grazie a una sorta di prelazione ottenuta da Manna, è arrivata a un punto di svolta improvviso e perentorio. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato lo stesso attaccante dell'Udinese a lanciare un vero e proprio ultimatum al club di De Laurentiis: o l'affondo decisivo arriva nelle prossime 48 ore, o la sua porta si aprirà alle altre pretendenti, pronte a sferrare il colpo e a beffare gli azzurri.

L'ultimatum di Lorenzo Lucca al Napoli

Il Napoli si è mosso in largo anticipo su Lucca. Già un'estate fa il DS Manna lo aveva puntato, ottenendo una promessa e una corsia preferenziale sia dal giocatore che dalla famiglia Pozzo. Un vantaggio che, però, rischia ora di svanire. Lucca ha aspettato, ha dato priorità assoluta alla maglia azzurra, ma adesso vuole certezze. Il suo messaggio, filtrato dal quotidiano, è chiarissimo: attenderà "in maniera così convinta" ancora per due giorni. Dopodiché, se l'accelerazione non si trasformerà in una firma, inizierà a "considerare seriamente anche le altre offerte".

Quali altre squadre vogliono Lorenzo Lucca

E le offerte non mancano. Dietro al Napoli, infatti, la fila si è ingrossata. L'Atalanta, dopo aver ceduto Retegui in Arabia Saudita, ha individuato in Lucca il sostituto ideale e ha bisogno di chiudere in fretta. Anche il Milan si è fatto avanti, fiutando l'occasione di inserirsi in una trattativa che il Napoli non riesce a finalizzare. Due rivali agguerrite e pronte a tutto per soffiare agli azzurri quello che sembrava un obiettivo ormai acquisito. L'ultimatum di Lucca, di fatto, dà il via a una corsa contro il tempo che il Napoli non può permettersi di perdere.

Quanto costa Lorenzo Lucca?

L'intesa di massima tra De Laurentiis e Pozzo, legati da un'antica amicizia, c'è. Si ragiona su una cifra complessiva di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Ma questo patto tra gentiluomini ora deve essere tradotto in un'azione concreta, in un'offerta definitiva che chiuda i giochi. L'inizio della settimana sarà fondamentale. Il Napoli è a un bivio: affondare il colpo e assicurarsi il gigante che Conte ha scelto come vice-Lukaku, oppure rischiare una beffa che avrebbe il sapore della sconfitta.