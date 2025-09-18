Calcio Napoli

City–Napoli 0-2: rosso al 21’, un’ora da eroi in 10. Poi Haaland e Doku

L'espulsione del capitano dopo 21 minuti condanna la squadra di Conte. Il muro azzurro resiste quasi un'ora, poi Haaland e Doku firmano la vittoria.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaSettembre 18, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 18, 2025
Manchester City-Napoli 2-0

C’è un solo modo per descrivere la partita del Napoli a Manchester: a testa altissima. Nonostante una sconfitta per 2-0, la squadra di Antonio Conte esce dall’Etihad Stadium con la consapevolezza di aver lottato con un coraggio immenso, piegata da un episodio che ha cambiato tutto e dalla forza disarmante dei campioni d’Europa.

Espulsione Di Lorenzo Napoli
Il contatto Di Lorenzo–Haaland poco prima dell’area

Il Rosso che Spezza la Partita

Per 21 minuti, il Napoli gioca alla pari, mostrando personalità. Poi, l’episodio che indirizza la serata. Haaland scappa via e Di Lorenzo lo stende al limite dell’area. L’arbitro Zwayer, richiamato dal VAR, non ha dubbi: chiara occasione da gol e cartellino rosso per il capitano. Una decisione che costringe gli azzurri a una partita di pura trincea, con un uomo in meno per 70 minuti.

La prima, dolorosa conseguenza è tattica: Conte è costretto a sacrificare Kevin De Bruyne, l’uomo più atteso, nel suo ritorno a casa. Dentro Olivera per ridare equilibrio a una squadra sotto assedio.

Manchester City-Napoli 2-0: Di Lorenzo rosso, azzurri KO
De Bruyne sostituito da Conte

Un Muro d’Orgoglio per quasi un’ora

È da quel momento che inizia un’altra partita. Il Napoli si trasforma in un muro di orgoglio e resilienza. Milinkovic-Savic compie almeno due miracoli su colpi di testa ravvicinati, mentre Politano si immola salvando un gol quasi sulla linea. L’esterno azzurro è l’emblema della serata: mette l’elmetto e lotta su ogni pallone, uscendo stremato e tra gli applausi.

La squadra si compatta, soffre, respinge ogni assalto del City, che fa valere il suo palleggio ma fatica a trovare il varco giusto. Per quasi un’ora, l’impresa sembra possibile.

Haaland Rompe l’Incantesimo, Doku Chiude i Conti

Ma al 56′, il muro crolla. A romperlo non poteva che essere lui, Erling Haaland. Il norvegese, dopo aver provocato l’espulsione, si fa trovare pronto su un assist di Foden e di testa firma il suo 50° gol in 49 partite di Champions League. Una sentenza.

Il gol subito toglie energie e speranze al Napoli, che capitola di nuovo al 65′ sotto il colpo del talentuoso Doku. Il 2-0 chiude virtualmente la partita. Conte prova a inserire forze fresche, ma il copione è già scritto. Finisce con una sconfitta, ma con la certezza che questo Napoli, anche in dieci e contro i più forti, non molla mai.

City–Napoli 0-2: rosso al 21’, un'ora da eroi in 10. Poi Haaland e Doku
Doku esulta dopo il gol

Cosa resta al Napoli

Sei parole chiave: tenacia, intelligenza, lucidità, personalità, umiltà, resilienza. In chiave calcio napoli, il debutto mostra capacità di soffrire e di riadattarsi, ma anche il bisogno di alzare la qualità dell’uscita palla e la gestione delle seconde palle contro avversari di questo livello.

Tabellino

MANCHESTER CITY–NAPOLI 2-0
Marcatori: 56’ Haaland, 65’ Doku

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma 6,5; Khusanov 6, Rúben Dias 6, Gvardiol 6,5 (80’ Aké sv), O’Reilly 6,5; Rodri 6 (60’ Nico Gonzalez 6); Bernardo Silva 6, Foden 7,5, Reijnders 6,5 (80’ Lewis sv), Doku 7,5 (69’ Savinho sv); Haaland 7,5 (80’ Bobb sv). All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinković-Savić 7; Di Lorenzo 4,5, Beukema 5,5, Buongiorno 5, Spinazzola 6; Lobotka 5,5 (71’ Gilmour sv); Politano 7 (55’ Juan Jesus 5,5), Anguissa 5 (71’ Elmas sv), De Bruyne 6 (26’ Olivera 6), McTominay 5; Højlund 5 (71’ Neres sv). All. Conte.

Arbitro: Zwayer (Germania).
Ammoniti: Politano (N).
Espulsi: 21’ Di Lorenzo (N), fallo da ultimo uomo.

Tag
Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaSettembre 18, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 18, 2025
Salvatore Bellavista

Salvatore Bellavista

SangueAzzurro (Salvatore Bellavista): Giornalista per vocazione, tifoso per destino. Salvatore Bellavista porta su Napolissimo.it il racconto autentico del mondo SSC Napoli, con analisi lucide e un amore incondizionato per la maglia.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it