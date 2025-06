Blitz del Napoli per Juanlu Sanchez: c'è la deadline che chiude l'affare

Il Napoli campione d'Italia accelera sul mercato e mette nel mirino il primo colpo dell'estate. Juanlu Sanchez, gioiello del Siviglia, è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra in una trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

L'esterno destro classe 2003 rappresenta il profilo perfetto per il Napoli di Antonio Conte: giovane, di prospettiva e con caratteristiche tecniche ideali per il sistema di gioco del tecnico salentino. La dirigenza partenopea ha accelerato i tempi, consapevole di avere un'occasione d'oro da non lasciarsi sfuggire.

Il countdown è iniziato: Siviglia sotto pressione

La trattativa tra Napoli e Siviglia ha subito un'impennata decisiva nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da fonti spagnole di Onda Capital, i contatti si sono intensificati in maniera significativa, portando le due società sempre più vicine all'accordo definitivo.

Il fattore tempo gioca a favore del Napoli. Il Siviglia deve infatti chiudere il bilancio in attivo entro il 30 giugno, una scadenza che costringe il club andaluso a cedere alcuni dei suoi gioielli. Una situazione che la dirigenza azzurra sta sfruttando con intelligenza e determinazione.

Napoli - Juanlu Sanchez: I dettagli dell'operazione:

La valutazione di Juanlu Sanchez si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Una cifra importante ma giustificata dalle qualità del giocatore e dalle prospettive di crescita che può offrire al progetto tecnico di Conte.

L'esterno destro spagnolo rappresenta l'identikit perfetto per il calcio moderno: velocità, dribbling, capacità di saltare l'uomo e soprattutto quella duttilità tattica che tanto piace al tecnico azzurro. Caratteristiche che potrebbero renderlo un elemento fondamentale per la prossima stagione europea del Napoli.

Visite mediche già programmate: l'affare si chiude

Il Napoli non vuole perdere tempo e ha già mosso i primi passi concreti. Le visite mediche per Juanlu Sanchez sono state programmate per l'inizio della prossima settimana, segno evidente che la trattativa è ormai alle battute finali.

Una mossa che dimostra la concretezza della dirigenza partenopea e la volontà di regalare ad Antonio Conte i rinforzi giusti per affrontare al meglio la prossima stagione. Il talento andaluso potrebbe essere il primo tassello di un mercato estivo che si preannuncia scoppiettante.

La pressione del bilancio spinge il Siviglia verso la cessione, mentre il Napoli si prepara ad accogliere il suo primo rinforzo dell'era post-scudetto. Juanlu Sanchez vede l'azzurro sempre più vicino: il countdown per l'ufficialità è già iniziato.