Lang e Juanlu, annuncio imminente del Napoli: "Doppio colpo chiuso". Svelate le cifre

Il Napoli piazza l'accelerata decisiva e si prepara a formalizzare un doppio colpo che rinforza in modo significativo due reparti chiave per Antonio Conte. Le trattative per l'esterno offensivo Noa Lang e per il terzino Juanlu Sanchez sono di fatto concluse, come riportato dalle ultime indiscrezioni della RAI. Per il club di Aurelio De Laurentiis si attende solo il momento dell'annuncio ufficiale, che secondo le fonti è ormai imminente.

Le cifre dei due nuovi acquisti

La dirigenza azzurra ha definito gli accordi su tutti i fronti. Per strappare Noa Lang al PSV Eindhoven, il Napoli ha messo sul tavolo un'offerta che il club olandese ha accettato: l'operazione si chiuderà per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro, somma che include la parte fissa e i bonus. Un investimento importante per assicurarsi un'ala di talento e fantasia.

Anche per Juanlu Sanchez l'intesa è stata raggiunta. Il terzino destro arriverà dal Siviglia per un costo di circa 15-16 milioni di euro più bonus. L'operazione permetterà a Conte di avere un'alternativa di altissimo livello e di grande prospettiva sulla corsia difensiva.

I tempi per l'annuncio ufficiale di Lang e Juanlu al Napoli

Con entrambi gli affari definiti nei dettagli economici e contrattuali, la palla passa ora alla comunicazione. Fonti autorevoli, come l'esperto di mercato Ciro Venerato durante "La Domenica Sportiva", parlano di annunci "imminenti". È molto probabile che il Napoli ufficializzi il doppio acquisto nel corso dei prossimi giorni, una volta espletate le ultime formalità. Dopo Kevin De Bruyne e il giovane Marianucci, sono in arrivo altri due tasselli fondamentali per la squadra che punta a dominare in Italia e in Europa.