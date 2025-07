Napoli scatenato, non si ferma più: altri 3 colpi dopo Lucca e Lang | Retroscena: sondaggio per un top player

Un mercato senza sosta, che promette una vera e propria rivoluzione per il Napoli di Antonio Conte. Mentre la città festeggia ancora la superstar Kevin De Bruyne, il lavoro del DS Manna prosegue a ritmo serrato. Dopo aver definito gli arrivi di Lorenzo Lucca e Noa Lang, il club partenopeo non si ferma e punta altri tre tasselli strategici per costruire una squadra pronta a dominare su ogni fronte. Non perderti gli ultimi aggiornamenti di un'estate caldissima!

Lucca blindato: affare da 35 milioni

Una delle missioni prioritarie è compiuta: assicurare a Conte un centravanti di peso che potesse far rifiatare Romelu Lukaku. La scelta è ricaduta su Lorenzo Lucca, un affare chiuso in tempi record. L'operazione con l'Udinese, come riporta La Gazzetta dello Sport, è da 35 milioni totali (9 di prestito, 26 di obbligo), una cifra importante per un attaccante giovane, che conosce la Serie A e sarà subito a disposizione del tecnico.

Questa mossa chiude definitivamente le porte a Darwin Nunez, una suggestione troppo costosa per un ruolo da alternativa. Con un risparmio di quasi 30 milioni sul cartellino e di oltre 4 milioni sull'ingaggio, il Napoli ha scelto la concretezza, investendo risorse che ora potrà spostare su altri obiettivi.

L'assalto a Ndoye e l'alternativa di lusso dalla Premier

Proprio quel tesoretto risparmiato potrebbe essere decisivo per tentare un nuovo assalto a un vecchio pallino del Napoli: Dan Ndoye. La prima richiesta del Bologna, 50 milioni, aveva gelato il club. Ma i discorsi riaperti per Buekema hanno dato una nuova speranza per trattare l'esterno svizzero su basi diverse e più ragionevoli.

Se la strada per Ndoye dovesse restare impervia, attenzione alla clamorosa alternativa che porta direttamente alla Premier League. Il Napoli, infatti, sta monitorando la situazione di Jack Grealish, stella in uscita dal Manchester City, una suggestione che infiammerebbe la piazza.

Juanlu Sanchez: l'alternativa a Di Lorenzo

Per la corsia di destra, invece, il nome caldo è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia. Un profilo perfetto: giovane, duttile e dal costo contenuto. Il Siviglia è sceso da 20 a 17 milioni, il Napoli è salito a 15: la distanza è minima. L'intesa per regalare a Conte il vice Di Lorenzo è sempre più vicina.

Il retroscena che non ti aspetti: il sondaggio per Ederson

Ma la vera bomba di mercato la sgancia l'esperto Fabrizio Romano. Il Napoli non si è limitato a cercare giocatori di movimento, ma ha fatto un sondaggio concreto per un top player assoluto tra i pali: Ederson. Ci sono stati contatti diretti con il Manchester City e con l'agente del portiere brasiliano. Il Napoli cerca un portiere di livello internazionale e il sondaggio per Ederson dimostra che non ci sono limiti alle ambizioni.

La dirigenza continua a valutare alternative per il ruolo, consapevole che un portiere di alto livello può fare la differenza nelle competizioni europee.