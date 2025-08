Era tutto fatto ma Conte Cambia idea. L'esterno arriva grazie a De Bruyne

Frenate, virate e strambate. Il mercato del Napoli è in continua evoluzione e, quando una traccia sembrava definita, arriva il contrordine. Dopo aver trovato un accordo di massima con il Girona, l'affare per il terzino Miguel Gutierrez è stato improvvisamente congelato. La notizia, riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, svela un cambio di strategia preciso: il Napoli è tornato a dare la priorità all'acquisto di un'ala sinistra offensiva "pura".

Una decisione che riapre scenari affascinanti, rimettendo in gioco i grandi nomi della Premier League che tanto piacciono ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, da sempre abituato a lavorare con esterni di qualità, ha fatto sapere alla società di preferire uno specialista del ruolo. Non un adattamento, non una soluzione di ripiego: serve un giocatore nato per attaccare quella fascia sinistra che tanto può dare in fase offensiva nel 3-5-2 contiano.

I big della Premier nel mirino azzurro

Federico Chiesa resta il sogno proibito. L'esterno italiano, attualmente in forza al Liverpool, non ha trovato lo spazio sperato in Premier League e potrebbe essere tentato da un ritorno in Serie A. "Guadagna intorno ai sei milioni, lui è già stato nel mirino a gennaio, ma all'epoca la chiusura fu netta per la voglia di proseguire in Premier con i Reds. Ora la storia è cambiata", rivela il Corriere dello Sport.

Ma non è finita qui. Perché il Napoli sta valutando seriamente anche Jack Grealish, l'inglese del Manchester City che ha perso terreno nelle gerarchie di Guardiola. La suggestione più intrigante? Il possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, suo ex compagno di squadra e grande amico. "Grealish è molto attratto dall'idea di raggiungere il suo ex compagno e caro amico De Bruyne e spinge per Napoli", si legge sul quotidiano sportivo.

Raheem Sterling completa il terzetto dei sogni azzurri. L'esterno del Chelsea, ormai ai margini del progetto Blues, rappresenterebbe un colpo di esperienza e qualità internazionale per il Napoli di Conte.

Il caso Gutierrez: affare congelato all'ultimo

Colpo di scena nelle ultime ore. Quello che sembrava essere l'affare più vicino alla chiusura è stato improvvisamente frenato. Miguel Gutierrez, terzino del Girona che il Napoli aveva praticamente in pugno, vede la sua trattativa congelata in attesa di sviluppi.

"Giovedì l'idea prevalente era di puntare dritto sulla prima opzione, tanto che il ds Manna aveva riaperto i contatti con l'entourage di Miguel Gutierrez e aveva trovato al volo l'accordo con il club spagnolo sulla base di diciotto milioni", rivela il Corriere dello Sport.

Ma il calcio è fatto di ripensamenti e cambi di strategia. "Ieri, però, l'affare è stato congelato in attesa di nuovo ordine: il Napoli ha deciso di attendere prima di affondare definitivamente il colpo", conferma la fonte. Una decisione che testimonia quanto la dirigenza azzurra voglia essere sicura della scelta finale.

La strategia Conte: specialisti al posto degli adattamenti

Antonio Conte ha le idee chiare. Il tecnico pugliese preferisce avere a disposizione giocatori nati per quel ruolo specifico piuttosto che elementi adattabili. Una filosofia che lo ha sempre contraddistinto e che ora vuole applicare anche alla fascia sinistra del Napoli.

La scelta di congelare Gutierrez - giocatore sicuramente valido ma più terzino che esterno alto - conferma questa volontà. Conte vuole un'ala pura, un giocatore capace di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e dare profondità alla manovra offensiva azzurra.

Una decisione che potrebbe rivelarsi vincente considerando l'importanza che gli esterni hanno nel sistema di gioco contiano. Nel 3-5-2, le fasce diventano fondamentali tanto in fase di copertura quanto in quella di spinta, e avere specialisti può fare la differenza.