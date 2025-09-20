Calcio Napoli

Napoli, Gutierrez verso il debutto contro il Pisa

Lo spagnolo, pagato 20 milioni, ha smaltito l'infortunio. Definito un terzino 'moderno', i tifosi sono ansiosi di vederlo finalmente in campo.

Un investimento da 20 milioni di euro, un’attesa lunga quasi tre mesi e una curiosità che cresce di giorno in giorno tra i tifosi. Il momento di vedere in campo Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli sembra finalmente arrivato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte potrebbe regalargli i primi minuti contro il Pisa.

Il Momento si Avvicina

L’attesa ha una spiegazione chiara: un’operazione alla caviglia subita a inizio luglio, che ha richiesto un percorso di recupero attento e senza fretta. Già tornato a disposizione contro la Fiorentina, ora lo spagnolo ha messo nel mirino la sfida di lunedì sera al Maradona. L’ipotesi più probabile è un suo ingresso “in corso d’opera”, per iniziare a prendere confidenza con il campo e con il calcio italiano, magari al posto di uno Spinazzola reduce da due partite consecutive da titolare.

Chi è Miguel Gutierrez: Più di un Semplice Terzino

Perché c’è così tanta attesa? Perché, come sottolinea il quotidiano, definirlo semplicemente “un terzino è quasi riduttivo”. Gutierrez interpreta il ruolo in una chiave assolutamente moderna, in pieno stile Conte. È un giocatore che attacca costantemente la profondità, garantendo una spinta offensiva continua e di alta qualità sulla corsia sinistra.

Un profilo diverso dagli altri esterni in rosa, capace di aggiungere imprevedibilità e soluzioni offensive. Un’arma tattica che Conte è ansioso di poter finalmente testare in partita.

Un’Arma in più per il Napoli

Mentre Meret potrebbe tornare tra i pali e Olivera far rifiatare Spinazzola, gli occhi di molti tifosi saranno puntati sulla panchina, in attesa di vedere il volto nuovo del mercato azzurro. Il suo debutto non è solo una buona notizia, ma l’aggiunta di una freccia preziosa all’arco di un Napoli che vuole continuare a dominare in campionato.

Valentina Romano Valentina RomanoSettembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 20, 2025
