Napoli record nei top-5 campionati: nessuno come Conte

La frenata di Manchester è stata brusca, un incidente di percorso causato da un cartellino rosso che ha cambiato la storia della partita. Ma mentre l’Europa si ferma a un risultato, c’è un dato, potentissimo e quasi nascosto, che racconta la vera forza di questo Napoli. La sconfitta non ha interrotto il cammino, ha solo messo in pausa la Champions. In campionato, la storia è molto diversa.

Napoli, record di imbattibilità in Europa

In questo momento, la squadra di Antonio Conte è la detentrice della striscia di imbattibilità più lunga in corso nei cinque maggiori campionati europei. Avete letto bene: nessuno in Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A sta facendo meglio dei Campioni d’Italia. Sono 15 i risultati utili consecutivi, un filotto impressionante fatto di 10 vittorie e 5 pareggi.

Una striscia iniziata il 1° marzo scorso e che dura da ben 211 giorni. L’ultima sconfitta in campionato risale al 23 febbraio, in trasferta contro il Como. Da quel giorno, solo certezze e una marcia inarrestabile che ha portato prima allo Scudetto e ora al primato in classifica.

Obiettivo 16: la Reazione si Chiama Pisa

Numeri e statistiche che fanno morale, ma che ora devono essere alimentati. La vera risposta allo stop di Manchester è attesa lunedì sera, al Maradona, contro il Pisa. L’obiettivo è duplice: produrre una reazione immediata e allungare la striscia a 16 partite, blindando il primo posto in classifica. Conte conosce i suoi uomini e si aspetta un segnale di fame, a prescindere da chi scenderà in campo.

Il tecnico stesso ha visto il lato positivo della notte inglese: “Sono contento dell’approccio, dell’abnegazione. Mi sono arrabbiato di più per la gestione del finale con la Fiorentina”, ha ammesso. Un segnale che la mentalità è quella giusta.

Un Popolo che ci Crede

Questa fiducia non è solo dell’allenatore, ma di un’intera città. Il Maradona sarà esaurito sia lunedì contro il Pisa, sia nella prossima sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona. Il popolo azzurro ha capito la forza della propria squadra, una macchina da guerra in campionato che ha avuto solo un incidente di percorso in una notte europea condizionata da un episodio. La strada è tracciata, il percorso continua. E in Italia, nessuno riesce a tenere il passo del Napoli.