Calcio Napoli

Napoli-Inter, Anguissa MVP. Il centrocampista migliore in campo in tutte le partite degli azzurri

Frank Anguissa il goleador. Il tecnico del Napoli lo ha reso uno dei centrocampisti più letali d'Europa

Valentina Romano Valentina RomanoOttobre 26, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 26, 2025
Napoli-Inter Anguissa MVP

Il gol del 3-1 che ha chiuso la partita, la corsa sotto la curva, l’ennesimo premio di MVP. La prestazione di Frank Anguissa contro l’Inter è stata la fotografia perfetta della sua evoluzione: da sontuoso mediano a incursore letale. Ma non è un caso isolato. È il risultato di un lavoro mirato, di una trasformazione totale voluta e plasmata da Antonio Conte, che ha preso un ottimo giocatore e lo sta trasformando in uno dei centrocampisti più dominanti d’Europa. I numeri, a confronto, sono semplicemente sconvolgenti.

Quattro Volte MVP: un Dominio Incontestabile

È diventata quasi una routine: se il Napoli vince, il migliore in campo è lui. Nelle sei vittorie ottenute finora in campionato, Anguissa si è portato a casa il premio di Man of the Match per ben quattro volte. Lo ha fatto contro Cagliari, Genoa e Inter segnando gol pesantissimi, e lo ha fatto contro la Fiorentina servendo due assist decisivi. Non è più solo il “polpo” che recupera palloni, ma l’uomo che determina il risultato. La sua prova contro l’Inter, culminata con l’inserimento perfetto per il gol che ha sigillato la vittoria, è solo l’ultimo atto di uno strapotere fisico e tecnico che sta lasciando a bocca aperta tutta la Serie A.

La Trasformazione in Goleador: i Numeri che Sconvolgono

Per capire la portata della metamorfosi di Anguissa, basta guardare le statistiche. Con la rete segnata all’Inter, è già a quota 3 gol in appena 8 partite di campionato. Un ritmo impressionante, che lo proietta a superare il suo record personale di 6 reti, stabilito nella scorsa, trionfale stagione. Ma il dato che fa davvero impressione, e che certifica il capolavoro di Conte, è il confronto con il suo passato.

Prima di Conte vs. Con Conte: un Altro Giocatore

Prima del suo arrivo sulla panchina del Napoli, nei principali campionati europei (Premier League, Liga, Serie A), Anguissa aveva segnato la miseria di 5 gol in 235 partite. Una media quasi inesistente. Da quando è guidato dal tecnico salentino, il suo score è esploso: 9 gol nelle ultime 43 presenze. Non è più lo stesso giocatore. Conte ha acceso in lui una fame di porta che sembrava non esistere, trasformandolo da schermo difensivo a pugnale offensivo.

La Parola del Protagonista: “Conta l’Atteggiamento, non il Sistema”

Intervistato nel post-partita, il diretto interessato ha deviato i meriti, mostrando la mentalità del leader. “Non è il sistema che ha fatto la differenza, ma l’atteggiamento”, ha dichiarato Anguissa. “Abbiamo visto una squadra che voleva vincere. Noi siamo pronti a fare quello che dice il mister”. Parole che confermano una dedizione totale alla causa e a un allenatore che gli ha cambiato la carriera. Il Napoli si gode il suo nuovo, implacabile goleador di metà campo.

Tag
Valentina Romano Valentina RomanoOttobre 26, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 26, 2025
Valentina Romano

Valentina Romano

Scrive di calcio come se raccontasse un romanzo. Laureata in Lettere e tifosa azzurra dalla nascita, Valentina unisce sensibilità giornalistica e attenzione per i temi sociali che ruotano attorno al mondo del Napoli. I suoi editoriali sono tra i più letti e condivisi, soprattutto tra i giovani tifosi.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it