Blitz spagnolo del Napoli: ecco il vice-Di Lorenzo | "Sì" del giocatore, beffata la Premier

Il Napoli è sempre più vicino al colpo Juanlu Sanchez. Dopo giorni di trattative serrate, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto l'offerta che può convincere il Siviglia a cedere il proprio gioiello.

Mentre i riflettori sono puntati sui grandi nomi per l'attacco, il Napoli lavora con astuzia e concretezza per blindare la difesa di Antonio Conte. Il mercato azzurro parla sempre più spagnolo e, parallelamente alla trattativa per Gutierrez, il DS Manna è a un passo dal chiudere un altro colpo fondamentale: Juanlu Sanchez. Il terzino destro del Siviglia è vicinissimo, grazie a un rilancio decisivo e, soprattutto, alla ferma volontà del giocatore, che ha scelto Napoli snobbando le ricche sirene della Premier League.

La notizia della svolta arriva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli della nuova offerta che dovrebbe convincere definitivamente il club andaluso.

Il Napoli ha chiuso per Juanlu Sanchez

Dopo giorni di contatti, il Napoli ha sferrato l'attacco finale. Sul tavolo del Siviglia è stata recapitata una nuova offerta strutturata in modo da venire incontro alle esigenze di tutti: 17 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La chiave dell'operazione, però, sta nella formula di pagamento: la somma verrebbe versata in quattro comode rate annuali, una mossa che permette al Napoli di dilazionare l'investimento senza intaccare il budget per altri reparti.

L'accordo è ora considerato a un passo, con il club spagnolo orientato ad accettare la proposta.

La scelta di Juanlu: Napoli prima della Premier

Ma a fare la vera differenza, ancora una volta, è stato l'appeal del progetto Napoli e di Antonio Conte. Il giovane terzino classe 2003 era finito nel mirino di diversi club inglesi, con il Wolverhampton in prima fila pronto a mettere sul piatto cifre importanti. Juanlu, però, non ha avuto dubbi.

Ha posto il Napoli in cima ai propri desideri, comunicando al suo entourage la preferenza per la destinazione partenopea. Una scelta di campo, una decisione che dimostra quanto il club azzurro sia tornato a essere una meta ambita per i migliori talenti europei.

Il piano di Conte: ecco il vice-Di Lorenzo

L'acquisto di Juanlu Sanchez non è un'operazione accessoria, ma un tassello strategico fondamentale. Il suo arrivo serve a dare un'alternativa di altissimo livello a capitan Giovanni Di Lorenzo, alzando il tasso qualitativo della rosa e garantendo a Conte una profondità che lo scorso anno è mancata.

Prenderà numericamente il posto di Pasquale Mazzocchi, destinato a partire per trovare più spazio. Un altro pezzo del puzzle sta per andare al suo posto. Il nuovo Napoli, un mix di top player e giovani talenti, prende sempre più forma.

Un mercato che parla spagnolo

L'operazione Juanlu si inserisce in una strategia di mercato che guarda con particolare attenzione alla Spagna. Parallelamente al terzino del Siviglia, infatti, il Napoli sta seguendo anche Miguel Gutierrez del Girona per la fascia sinistra, in quello che potrebbe diventare un doppio colpo iberico.

"Il mercato del Napoli ribolle e parla spagnolo" conferma Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli della nuova offerta azzurra al Siviglia. Una proposta che, sulla carta, rappresenta la chiave giusta per raggiungere l'accordo definitivo.