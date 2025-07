Napoli scatenato, tris di colpi per Conte: Lucca a un passo, si chiude per altri due | Svelato il piano

Il Napoli campione d'Italia non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver definito gli acquisti di Beukema e Noa Lang, il club di De Laurentiis è pronto a sferrare un nuovo, doppio assalto per regalare ad Antonio Conte una rosa ancora più profonda e competitiva. La trattativa per Lorenzo Lucca è ormai ai dettagli, mentre si prepara l'affondo decisivo per Dan Ndoye. Il tutto, secondo le ultime indiscrezioni, parte di un piano strategico più ampio: reinvestire i fondi destinati a un altro obiettivo per chiudere ben tre operazioni.

Il Napoli prende Lorenzo Lucca?

L'esperto di mercato Fabrizio Romano non lascia spazio a dubbi: "Il Napoli è molto vicino a Lorenzo Lucca". I contatti con l'Udinese si sono intensificati nella mattinata di oggi e l'accordo è a un passo dalla chiusura. L'operazione, come svelato da Romano, si strutturerà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale che supera i 30 milioni di euro. Nello specifico, si parla di 9 milioni per il prestito oneroso e 26 milioni per il riscatto. Un colpo importante per dare a Conte l'alternativa a Lukaku che tanto desiderava.

Qual è la strategia di mercato del Napoli?

Ma come finanzia il Napoli questo mercato scoppiettante? La risposta arriva da un altro esperto, Alfredo Pedullà, che svela la strategia del club. Il Napoli ha deciso di abbandonare la costosa pista che portava a Darwin Nunez e di "riversare su altre due operazioni in entrata (Milinkovic Savic e Ndoye) i 20 milioni abbondanti che sarebbero serviti" per l'uruguaiano. Un piano che, oltre a Lucca, punta a regalare a Conte anche una mezzala di livello mondiale e l'esterno del Bologna. Per Ndoye, in serata è prevista una videochiamata con gli agenti per definire gli ultimi aspetti di un contratto da 3,5 milioni a stagione.

Come sono messe le rivali del Napoli sul mercato?

Mentre il Napoli costruisce una corazzata, le principali avversarie per lo scudetto sembrano arrancare. L'Inter è alle prese con il delicato passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu e un necessario ringiovanimento della rosa.

L'Atalanta ha perso la sua guida storica, Gasperini, e sta per cedere Retegui, mentre la Juventus è bloccata in un'altra rivoluzione societaria e tecnica.

C'è curiosità per il nuovo Milan di Allegri, che ha accolto Modric ma è ancora un cantiere aperto e privo di pedine fondamentali come Theo Hernandez. La sensazione è che il Napoli stia già allargando la forbice, candidandosi come la squadra da battere anche per la prossima stagione.