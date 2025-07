Lucca aspetta, ma il Napoli incontra l'agente di Nunez: blitz per il super colpo | Tutta la verità

Il tempo stringe per il dopo-Osimhen. L'attaccante dell'Udinese ha dato la sua parola, ma il Napoli lavora sotto traccia al sogno uruguaiano. L'incontro con Ramadani cambia tutto.

Il tempo stringe, la concorrenza aumenta, e il Napoli si muove su un doppio binario per il ruolo più delicato del suo scacchiere: il nuovo numero 9. Mentre Lorenzo Lucca attende con pazienza il segnale definitivo da parte del club azzurro, forte di una promessa data da tempo, la dirigenza lavora sotto traccia a un sogno, un "super colpo" che potrebbe cambiare volto all'attacco di Antonio Conte. Come rivela il Corriere dello Sport, la trattativa per Darwin Nunez è più viva che mai, tanto da aver portato a un incontro segreto a Milano.

La pazienza di Lucca e la minaccia delle rivali

La pista che porta a Lorenzo Lucca è la più solida e concreta. L'attaccante dell'Udinese ha scelto Napoli, ha un'intesa di massima sul contratto fino al 2030 e sa che l'accordo tra i club si può trovare sulla base di 35 milioni di euro. Ha accettato di aspettare, dando priorità assoluta alla parola data a Manna. Ma la sua attesa, avverte il quotidiano, "non potrà valere in eterno". Sullo sfondo, infatti, Milan e Atalanta sono pronte a inserirsi e a tentare il sorpasso se il Napoli non dovesse affondare il colpo a breve.

Il blitz per Nunez: l'incontro segreto con Ramadani

E il motivo di questa attesa ha un nome e un cognome: Darwin Nunez. La corte del Napoli per il centravanti del Liverpool non è un mistero, ma nelle ultime ore ha assunto i contorni di un vero e proprio blitz. La scorsa settimana, a Milano, sia il DS Manna che il presidente De Laurentiis hanno incontrato il potente agente Fali Ramadani, che sta curando l'uscita dell'uruguaiano dall'Inghilterra. Un summit per capire i margini reali di una trattativa complicata ma non impossibile, e per ribadire la ferma volontà del Napoli di provare a portare a casa il super colpo.

L'ostacolo economico: si tratta sulla distanza

L'incontro è servito a mettere le carte sul tavolo. La distanza tra domanda e offerta è nota: il Liverpool chiede 60 milioni, mentre l'offerta del Napoli si è spinta fino a 50 milioni più 5 di bonus. A questo si aggiunge la questione ingaggio, con una differenza di circa un milione tra la richiesta del giocatore (6 milioni) e l'offerta del club (5 milioni), senza poter contare sul Decreto Crescita. La trattativa è difficile, ma l'incontro con Ramadani dimostra che il Napoli ci crede davvero. La mossa decisiva è attesa a breve: continuare il pressing per il sogno Nunez, o virare definitivamente sulla certezza Lucca prima che sia troppo tardi.