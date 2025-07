Napoli, mega offerta per Darwin Nunez | Manna non molla. Dettagli da capogiro

Il Napoli fa sul serio e lancia un segnale potentissimo a tutta Europa. La caccia al grande centravanti da affiancare a Lukaku ha un nome e un cognome: Darwin Nunez. Secondo le ultime indiscrezioni, il Direttore Sportivo Giovanni Manna non solo non molla la presa sull'attaccante del Liverpool, ma avrebbe già messo sul piatto una mega offerta con dettagli economici da capogiro, studiata per convincere sia il club inglese che il giocatore.

La mega offerta che fa tremare Liverpool

I dettagli dell'operazione sono da capogiro. Secondo quanto emerso, Manna ha strutturato la proposta in modo preciso: 50 milioni di base fissa più 5 di bonus al Liverpool, con l'aggiunta di circa 6 milioni netti di stipendio al giocatore per cinque anni. Un investimento totale che tocca gli 85 milioni complessivi.

Una cifra che dimostra quanto la dirigenza partenopea creda nel talento dell'attaccante uruguaiano. Nunez rappresenterebbe un salto di qualità immediato per il reparto offensivo azzurro, portando esperienza internazionale e gol pesanti.

Il Liverpool valuta il cartellino del suo bomber tra i 60 e i 65 milioni di euro, ma la proposta napoletana supera ampiamente le aspettative dei Reds. L'operazione, se dovesse andare in porto, segnerebbe uno dei colpi più importanti nella storia recente del club.

Doppia strategia: Nunez o Lucca

Il Napoli, da grande club, non si limita a una sola pista. La società mantiene viva anche la trattativa per Lorenzo Lucca dell'Udinese, con cui ha già trovato l'accordo personale. I rapporti eccellenti con la famiglia Pozzo facilitano la negoziazione, anche se resta da definire il prezzo definitivo con i bianconeri. Le due operazioni rappresentano filosofie diverse. Lucca costerebbe circa la metà rispetto a Nunez, permettendo di investire su un giovane italiano utile anche per le liste UEFA, destinato a crescere accanto a Lukaku. Darwin Nunez, invece, arriverebbe come titolare pronto per il salto di qualità immediato, un top player internazionale capace di fare la differenza.

Conte aspetta: la decisione finale

Antonio Conte osserva e aspetta. Il tecnico salentino sa di aver bisogno di alternative valide per gestire al meglio una stagione che vedrà il Napoli impegnato in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La scelta tra Nunez e Lucca non è solo tecnica, ma anche strategica. Con l'uruguaiano, il Napoli manderebbe un segnale forte a tutta Europa: i campioni d'Italia sono pronti a competere con i migliori club del continente. L'ultima parola spetta ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente dovrà decidere se rilanciare per l'attaccante del Liverpool o puntare sulla gioventù italiana di Lucca. In ogni caso, il mercato del Napoli si preannuncia scoppiettante.

Il futuro dell'attacco azzurro

L'arrivo di uno tra Nunez e Lucca completerebbe un reparto offensivo già forte con Lukaku. Il belga, protagonista della cavalcata scudetto, avrebbe finalmente un partner all'altezza per condividere il peso dell'attacco. La stagione europea richiede rotazioni di qualità, e il Napoli sembra aver capito l'importanza di avere alternative valide. Che si tratti del bomber uruguaiano o del giovane italiano, Conte avrà a disposizione le armi giuste per continuare a sognare. La strada è tracciata: il Napoli campione d'Italia vuole restare al vertice, e per farlo è pronto a investire come mai prima d'ora. Darwin Nunez resta nel mirino, Manna non molla. Il sogno può diventare realtà.