RAI, Napoli verso la chiusura del mercato. Niente Mainoo e Juanlu. Hojlund ok

Dopo la grande festa per Højlund, il mercato del Napoli in entrata può considerarsi virtualmente concluso. A mettere la parola fine alle speranze dei tifosi per un ultimo colpo a sorpresa è l'esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, che dagli studi del TG3 ha fatto il punto definitivo sulle trattative azzurre.

Niente Mainoo, niente Juanlu. Con le visite mediche del danese andate a buon fine, il Napoli si concentra ora solo sulle operazioni in uscita. Ecco la verità sulle ultime, concitate ore di mercato.

Capitolo Mainoo: il doppio "no" che blocca tutto

Il sogno di vedere Kobbie Mainoo in maglia azzurra, secondo Venerato, è destinato a rimanere tale. L'operazione è bloccata da un doppio muro invalicabile. Da un lato, il Manchester United "non intende darlo via nemmeno in prestito", come invece spingeva l'entourage del giocatore.

Dall'altro, c'è la posizione netta del Napoli: "il club non è intenzionato a valorizzare il giocatore di un’altra società", ha spiegato il giornalista. L'unica formula accettata sarebbe stata quella di un obbligo di riscatto condizionato, ipotesi impossibile da percorrere. Di conseguenza, il suo arrivo è da escludere, così come quello di Brescianini.

Smentita la pista Juanlu, anche per gennaio

Cala il sipario anche sulla lunga telenovela legata a Juanlu Sánchez. Nonostante l'intesa con il giocatore, il terzino del Siviglia non arriverà in queste ultime ore di mercato.

Venerato, inoltre, spegne anche le voci che parlavano di un possibile accordo bloccato per la sessione invernale: "Smentite le voci a proposito di un suo approdo a gennaio", ha chiosato, chiudendo definitivamente la porta a questa trattativa.

Ora solo le uscite: il futuro di Hasa e Cheddira

Con il mercato in entrata ormai definito, il DS Manna lavora per piazzare gli ultimi esuberi. Il giovane Luis Hasa è pronto a trasferirsi in prestito alla Carrarese per trovare continuità.

Più complessa la situazione di Walid Cheddira. L'attaccante è conteso da Udinese e Cagliari, ma come spiega Venerato, "la società sarda dovrebbe prima fare una cessione per poi affondare il colpo". Ore decisive, dunque, per definire il futuro dell'attaccante marocchino e chiudere ufficialmente la sessione estiva del Napoli.