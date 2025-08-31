Napoli oggi

RAI, Napoli verso la chiusura del mercato. Niente Mainoo e Juanlu. Hojlund ok

Ciro Venerato mette la parola fine alle voci di mercato. Capitolo Mainoo e Juanlu chiuso, si lavora solo sulle uscite.

Enrico Greco Enrico GrecoAgosto 31, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 31, 2025
Napoli, mercato verso la chiusura: no Mainoo e Juanlu

Dopo la grande festa per Højlund, il mercato del Napoli in entrata può considerarsi virtualmente concluso. A mettere la parola fine alle speranze dei tifosi per un ultimo colpo a sorpresa è l'esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, che dagli studi del TG3 ha fatto il punto definitivo sulle trattative azzurre.

Niente Mainoo, niente Juanlu. Con le visite mediche del danese andate a buon fine, il Napoli si concentra ora solo sulle operazioni in uscita. Ecco la verità sulle ultime, concitate ore di mercato.

Napoli, ultimo tentativo per Mainoo: il retroscena
Kobbie Mainoo

Capitolo Mainoo: il doppio "no" che blocca tutto

Il sogno di vedere Kobbie Mainoo in maglia azzurra, secondo Venerato, è destinato a rimanere tale. L'operazione è bloccata da un doppio muro invalicabile. Da un lato, il Manchester United "non intende darlo via nemmeno in prestito", come invece spingeva l'entourage del giocatore.

Dall'altro, c'è la posizione netta del Napoli: "il club non è intenzionato a valorizzare il giocatore di un’altra società", ha spiegato il giornalista. L'unica formula accettata sarebbe stata quella di un obbligo di riscatto condizionato, ipotesi impossibile da percorrere. Di conseguenza, il suo arrivo è da escludere, così come quello di Brescianini.

Smentita la pista Juanlu, anche per gennaio

Cala il sipario anche sulla lunga telenovela legata a Juanlu Sánchez. Nonostante l'intesa con il giocatore, il terzino del Siviglia non arriverà in queste ultime ore di mercato.

Venerato, inoltre, spegne anche le voci che parlavano di un possibile accordo bloccato per la sessione invernale: "Smentite le voci a proposito di un suo approdo a gennaio", ha chiosato, chiudendo definitivamente la porta a questa trattativa.

Napoli, è fatta per Juanlu Sanchez: i dettagli dell'offerta
Juanlu Sánchez

Ora solo le uscite: il futuro di Hasa e Cheddira

Con il mercato in entrata ormai definito, il DS Manna lavora per piazzare gli ultimi esuberi. Il giovane Luis Hasa è pronto a trasferirsi in prestito alla Carrarese per trovare continuità.

Più complessa la situazione di Walid Cheddira. L'attaccante è conteso da Udinese e Cagliari, ma come spiega Venerato, "la società sarda dovrebbe prima fare una cessione per poi affondare il colpo". Ore decisive, dunque, per definire il futuro dell'attaccante marocchino e chiudere ufficialmente la sessione estiva del Napoli.

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoAgosto 31, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 31, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it