Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri

Missione Finale compiuta. Il Napoli batte il Milan 2-0 nella prima semifinale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte vince la sfida tattica con Allegri grazie a una prestazione cinica. Apre le marcature David Neres nel primo tempo, chiude i conti un sontuoso Rasmus Hojlund (gol e assist) nella ripresa. Lunedì gli azzurri si giocheranno il trofeo.

La Cronaca: il “Cinismo” di Conte contro gli errori di Maignan

In una serata dove la tensione poteva bloccare le gambe (si giocava in gara secca senza tempi supplementari), il Napoli ha mostrato la faccia feroce richiesta dal suo allenatore. Il Milan ha provato a pungere, ma la difesa azzurra non ha tremato.

La svolta arriva al 39′. Non è una giocata singola, ma un’azione corale rifinita dagli errori avversari. Hojlund, in versione rifinitore, scappa via e mette un cross velenoso: Maignan pasticcia in uscita, regalando a Neres il pallone più facile da spingere in rete per l’1-0. È il gol che spacca l’equilibrio.

Nella ripresa, il Napoli colpisce ancora. Al 64′ la chiude il migliore in campo: lancio in profondità di Spinazzola (autore di una grande prova, voto 6.5), Hojlund brucia Tomori e calcia un bolide che piega le mani al portiere del Milan. 2-0 e pratica archiviata.

Le Pagelle del Napoli: Hojlund da 7.5, Juan Jesus risponde presente

Ecco i voti della sfida che premiano le scelte di Conte, che ha tenuto in panchina Buongiorno (probabile riposo/assenza dal testo) affidandosi all’esperienza di Juan Jesus.

Una notte da leone. Risponde sul campo ai dubbi: fa l’assist, fa il gol, fa la guerra. Devastante. 🔝 NERES 7: Sempre al posto giusto. Sfrutta l’errore di Maignan e conferma il suo feeling col gol.

IL TABELLINO UFFICIALE: NAPOLI-MILAN 2-0

MARCATORI: 39′ Neres, 64′ Hojlund

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5; Politano 6 (77′ Mazzocchi sv), Lobotka 6.5, McTominay 6, Spinazzola 6.5 (82′ Gutierrez sv); Neres 7 (88′ Vergara), Elmas 6 (77′ Lang sv); Hojlund 7.5 (82′ Lucca sv). All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 5, De Winter 5.5, Pavlovic 5; Saelemaekers 5.5 (69′ Fofana), Loftus-Cheek 5, Jashari 5.5 (75′ Modric), Rabiot 5, Estupinan 5; Nkunku 5, Pulisic 5. All. Allegri.