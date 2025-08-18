Napoli, occhi sul nuovo De Bruyne: talento belga valutato meno di 10 milioni

Non accontentarsi mai, programmare il futuro mentre ci si gode il presente. Questa è la filosofia del Napoli Campione d'Italia, che dopo aver piazzato il grande colpo portando Kevin De Bruyne in azzurro, sta già lavorando per assicurarsi il suo potenziale erede. Un altro talento belga, giovanissimo e dal costo incredibilmente accessibile.

L'idea del DS Manna è chiara: costruire un ciclo vincente non significa solo acquistare certezze, ma anche scovare i campioni di domani. E il nome sul taccuino è già cerchiato in rosso.

Chi è Nathan De Cat, il "nuovo De Bruyne"

Il profilo individuato è quello di Nathan De Cat, giovanissima promessa del calcio belga cresciuta in uno dei settori giovanili più prestigiosi d'Europa, quello dell'Anderlecht. Come il suo illustre connazionale, è un centrocampista dotato di una visione di gioco superiore e di qualità tecniche che hanno già impressionato gli addetti ai lavori.

Considerato uno dei prospetti più intriganti del club di Bruxelles, De Cat ha tutte le caratteristiche per ripercorrere le orme del fuoriclasse ex Manchester City.

L'occasione di mercato: meno di 10 milioni

Ciò che rende questa operazione ancora più allettante è il fattore economico. Mentre il Napoli ha allestito una squadra stellare con acquisti mirati (Lucca, Beukema, Lang), l'investimento su De Cat sarebbe puramente strategico.

Il suo valore di mercato attuale, infatti, è inferiore ai 10 milioni di euro. Una cifra quasi simbolica per un giocatore dal potenziale così elevato, che rappresenta un'occasione irripetibile per chi vuole scommettere su un futuro campione senza svenarsi.

Il ruolo di "King Kevin" e il piano per il futuro

Al momento, l'acquisto di Nathan De Cat resta un'ipotesi, un sondaggio approfondito da parte dell'area scouting del Napoli. Ma la presenza in squadra del vero De Bruyne potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Chi meglio di lui potrebbe fare da mentore a un giovane connazionale e convincerlo a scegliere il progetto azzurro? Il Napoli si gode il suo re, ma intanto lavora nell'ombra per assicurarsi che, un giorno, il suo erede possa indossare la stessa maglia. Un piano ambizioso, per un club che non ha intenzione di smettere di sognare.