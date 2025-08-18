Lukaku, l'infortunio è serio: il Napoli torna sul mercato | Dovbyk e Krstovic nel mirino

Lo sguardo perso nel vuoto, la mano sulla coscia, l'uscita anticipata dal campo. Già da quel momento si era capito che per Romelu Lukaku non sarebbe stato un infortunio banale. Ora, dopo le prime, preoccupanti indiscrezioni, l'ansia in casa Napoli cresce: il centravanti belga rischia uno stop lungo, fino a due mesi, costringendo il club a una corsa contro il tempo per ridisegnare la strategia per l'attacco.

In attesa del comunicato ufficiale che faccia chiarezza definitiva sui tempi di recupero, una cosa è certa: la stagione del Napoli inizia in emergenza, ma il DS Manna è già al lavoro sul mercato.

"Due mesi ai box": l'ipotesi che fa tremare Conte

Il risentimento al quadricipite della coscia sinistra, diagnosticato a caldo, potrebbe nascondere una lesione ben più seria. Se l'ipotesi più accreditata, quella di circa due mesi di stop, fosse confermata, Lukaku tornerebbe in campo solo a metà ottobre. Un'assenza devastante, che gli farebbe saltare tutta la prima parte del campionato e le prime, cruciali partite del girone di Champions League.

La soluzione immediata è in casa e porta il nome di Lorenzo Lucca, che si è ben comportato nel precampionato. Ma per un periodo così lungo, non può bastare.

Il Corriere dello Sport svela il piano: i primi due nomi

Il Napoli non può affrontare due mesi con un solo centravanti di ruolo. Ed è qui che, inevitabilmente, si riaprono le porte del calciomercato. A svelare i primi nomi concreti sul taccuino della dirigenza è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano, sono due le piste principali che Manna sta sondando. La prima porta ad Artem Dovbyk della Roma, un giocatore che il Napoli aveva già cercato in passato. La seconda, invece, è quella di Nikola Krstovic del Lecce, centravanti fisico e già abituato ai ritmi della Serie A.

La strategia, come conferma anche Fabrizio Romano, è chiara: non un investimento a titolo definitivo, ma un'occasione, probabilmente in prestito, per tamponare l'emergenza in attesa del rientro del gigante belga.

Il destino di Ambrosino ora cambia?

Questo imprevisto potrebbe cambiare anche il futuro di qualche giovane. Mentre la cessione di Walid Cheddira all'Udinese sembra proseguire, quella di Giuseppe Ambrosino è stata bruscamente frenata. Il suo passaggio in prestito alla Cremonese, che sembrava definito, è ora in stand-by.

Il Napoli vuole avere il quadro completo dell'infortunio di Lukaku prima di privarsi, anche solo temporaneamente, di un altro attaccante. Le prossime ore saranno decisive, sia sul fronte medico che su quello di mercato.