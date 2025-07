Il Napoli insiste per Ndoye e si cautela con Sterling

Insistere sul primo obiettivo, ma preparare con intelligenza il piano B. È questa la doppia strategia che il Napoli sta portando avanti per l'attacco. Il ds Giovanni Manna continua a lavorare con tenacia per sbloccare la trattativa per Dan Ndoye, ma allo stesso tempo si cautela, sondando il terreno per un nome di caratura internazionale: Raheem Sterling.

Una mossa che dimostra la determinazione del club nel regalare ad Antonio Conte l'esterno di qualità richiesto, navigando tra le difficoltà di un mercato sempre più competitivo.

Il Napoli sta ancora cercando di prendere Ndoye?

Nonostante l'ultima offerta da 35 milioni più 5 di bonus sia stata respinta dal Bologna, il Napoli non considera chiuso il capitolo Ndoye. L'attaccante svizzero resta la priorità assoluta. Tuttavia, la trattativa è frenata da due fattori: la resistenza del Bologna, che continua a chiedere di più, e il forte interesse della Premier League.

Lo stesso Ndoye, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe "molto attratto" dalla possibilità di giocare in Inghilterra, con il Nottingham Forest che, pur avendo visto respinta un'offerta da 30 milioni, non ha smesso di corteggiarlo.

Chi è l'alternativa del Napoli se Ndoye non arriva?"

Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza del mercato azzurro. Per non farsi trovare impreparato di fronte a queste difficoltà, il Napoli ha iniziato a valutare concretamente il profilo di Raheem Sterling. L'attaccante inglese del Chelsea è il nome nuovo, il piano di sicurezza di altissimo livello.

Classe 1994, esperienza da vendere e caratteristiche perfette per il gioco di Conte. L'operazione Sterling sarebbe naturalmente complessa per l'ingaggio, ma rappresenta la contromossa perfetta. Un modo per dire agli altri club: il Napoli ha le alternative, e non è disposto a partecipare ad aste al rialzo. La trattativa per l'esterno entra nella sua fase più calda, su un doppio binario che tiene i tifosi con il fiato sospeso.