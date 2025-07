Napoli, scelto il numero di Lang: decisione a sorpresa | È un numero che porta con sé una strana storia

Il nuovo Napoli di Antonio Conte prende finalmente forma. Dopo l'annuncio ufficiale, Noa Lang è pronto a infiammare la fascia sinistra e lo farà con un numero di maglia che non è affatto banale. Una scelta piena di significato.

L'attaccante olandese è sbarcato in Italia e, dopo aver superato brillantemente le visite mediche di rito a Villa Stuart, ha firmato il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha investito molto su di lui, 25 milioni più 2 di bonus, strappandolo al PSV con un'operazione rapida e precisa.

Noa Lang ha scelto il numero 70

La domanda che circolava tra i tifosi era: quale maglia indosserà il nuovo talento olandese? La risposta, svelata dall'esperto di mercato Matteo Moretto, ha sorpreso molti: Noa Lang ha scelto la numero 70. Una decisione curiosa, che riporta alla memoria un precedente particolare nella storia recente del Napoli.

Questo numero, infatti, fu indossato da Andrea Russotto, una delle "meteore" più note del primo Napoli di De Laurentiis. Un giocatore arrivato con l'etichetta di grande promessa del calcio italiano, ma che non riuscì mai a imporsi con la maglia azzurra. Ora Lang, con una scelta inaspettata, raccoglie un numero "pesante" non per i successi, ma per le attese che si porta dietro, con la speranza di riscriverne la storia.

L'erede di Kvara, voluto fortemente da Conte

L'arrivo di Noa Lang non è un semplice acquisto, ma una mossa strategica precisa, voluta con forza da Antonio Conte e dal DS Giovanni Manna. Il suo compito sarà quello, pesantissimo, di raccogliere l'eredità di Khvicha Kvaratskhelia sulla corsia di sinistra, un vuoto che si era creato con la sua partenza verso il PSG a gennaio.

Ora, con l'olandese e la conferma di un talento come David Neres, il Napoli si ritrova con una coppia di esterni di valore assoluto, pronti a garantire gol, assist e spettacolo. La rivoluzione di Conte è iniziata: dopo le parole e i progetti, ora parlano i fatti. E questa scelta di maglia è già il primo, grande messaggio ai tifosi.