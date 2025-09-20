Calcio NapoliSerie A

Napoli-Pisa, l’ex Albiol torna al Maradona: dove vederla e le formazioni

Dopo il ko col City, gli azzurri si rituffano in campionato per difendere il primato. Conte pensa a Lucca dal 1'. Tutte le info sulla partita.

Enrico Greco Enrico GrecoSettembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 20, 2025
Napoli-Pisa: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli, c’è il Pisa per ripartire: orario, formazioni e dove vederla in tv. Archiviare la notte di Manchester e rituffarsi in campionato per difendere il primato. Il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona per chiudere la quarta giornata di Serie A contro il neopromosso Pisa, in una sfida che ha il sapore della ripartenza e il profumo dei ricordi, con il ritorno da avversario del grande ex capitano Raul Albiol.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per non perdersi un minuto del match.

NAPOLI-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

  • Partita: Napoli-Pisa
  • Data: Lunedì 22 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
  • Streaming: DAZN, NOW, Sky Go
  • Telecronaca: I telecronisti DAZN di Napoli-Pisa saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolini, mentre su Sky la telecronaca sarà di Federico Zancan e Luca Marchegian

 

Napoli, messaggio a Guardiola: Conte lancia la sfida

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PISA

Conte pensa a un turnover ragionato per gestire le energie. Possibile chance dal primo minuto per Lorenzo Lucca al centro dell’attacco. Nel Pisa, l’ex ct della nazionale U21 Gilardino si affida all’esperienza di Albiol per guidare la difesa.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA

La sfida del Maradona sarà visibile su più piattaforme. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match scaricando l’app su smart tv o collegando il proprio televisore a dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o console di gioco. Gli abbonati Sky potranno sintonizzarsi sui canali dedicati. Per lo streaming, le opzioni sono DAZN, Sky Go (per gli abbonati Sky) e NOW, che offre il pacchetto Sport.

