Il Bologna spara alto per Ndoye: richiesta da 50 milioni | Pronta l'alternativa che fa sognare Napoli

La caccia del Napoli all'esterno perfetto per completare l'attacco di Antonio Conte si scontra con il muro eretto dal Bologna. Dan Ndoye resta l'obiettivo primario, il prescelto per affiancare Noa Lang, ma la trattativa è entrata in una fase di stallo, con il club emiliano che ha alzato le pretese a una cifra che sa di provocazione. Ma il Napoli, come da tradizione, non si fa trovare impreparato e ha già pronte sul tavolo due alternative di lusso, una delle quali è una vecchia tentazione che torna a infiammare la fantasia dei tifosi.

Il Bologna spara alto: la nuova richiesta per Ndoye

Il Napoli ci ha provato e ci proverà ancora. Per l'esterno svizzero, il club di De Laurentiis si era spinto a offrire cifre importanti, tra i 30 e i 35 milioni, provando anche a inserire nell'affare il cartellino di Zanoli, giocatore gradito al tecnico Vincenzo Italiano. Ma non è bastato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna non solo ha rifiutato, ma ha rilanciato con una richiesta monstre: per privarsi di Ndoye ora servono 50 milioni di euro.

Una valutazione altissima, spinta da due fattori: la ferma volontà del club di non cedere uno dei suoi gioielli e la necessità di garantire una percentuale sulla rivendita al Basilea. All'inizio della prossima settimana sono previsti nuovi contatti, ma la strada appare decisamente in salita.

La tentazione Lookman e il piano a sorpresa

Di fronte a queste difficoltà, il Napoli ha già attivato i piani alternativi. E il primo nome sulla lista, secondo La Gazzetta dello Sport, è di quelli che scaldano il cuore: Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano dell'Atalanta, protagonista di una stagione straordinaria, rappresenta la "tentazione seducente", un giocatore capace di spaccare le partite e che garantirebbe un salto di qualità immediato al reparto offensivo. Un'operazione complessa, ma che il Napoli segue con estrema attenzione.

Ma non è l'unica via. Sullo sfondo resiste una terza pista, un piano quasi "low cost" rispetto alle altre opzioni, che porta a Federico Chiesa. L'esterno della Juventus ha un contratto da ridiscutere e potrebbe essere avvicinato senza le pretese economiche esagerate del passato. Una soluzione d'esperienza e di sicuro affidamento, che il Napoli valuta come opzione concreta qualora le strade per arrivare a Ndoye e Lookman dovessero rivelarsi impercorribili. La caccia all'ala è entrata nel vivo: il muro del Bologna non spaventa, le alternative sono già pronte.