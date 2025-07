Ndoye al Napoli, se salta arriva un colpo superiore. Spunta la lista segreta di Manna

La settimana prossima sarà quella della verità per Dan Ndoye. Il Napoli ha tracciato la strada per l'esterno svizzero, ma l'esito della trattativa è tutt'altro che scontato. E proprio mentre si attende il "sì" definitivo del giocatore, l'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, sgancia una bomba che infiamma i tifosi: se l'affare con il Bologna dovesse saltare, il Napoli ha già pronto un piano B che potrebbe portare in azzurro un giocatore "anche superiore".

Ndoye, la settimana della verità: si attende il "sì" sull'ingaggio

La trattativa per Dan Ndoye è entrata nella sua fase più critica. Come spiegato da Marchetti, il passaggio fondamentale ora è ottenere l'accordo totale con il giocatore. Il Napoli ha messo sul piatto un'offerta di ingaggio da 3 milioni di euro più bonus, ma la richiesta dell'entourage dello svizzero è di 4 milioni. Una distanza non incolmabile, ma che al momento blocca tutto. Solo con il "sì" del giocatore, il Napoli potrà tornare a trattare con il Bologna (definito da Marchetti il "grande finanziatore" dell'estate azzurra, visto l'affare Beukema) per definire la cifra finale del cartellino. Ndoye piace moltissimo, anche a De Laurentiis, per le sue doti di "equilibratore", ma il club non attenderà all'infinito.

Il piano B che fa sognare: "A fine mercato ci sono i saldi"

Ed è qui che lo scenario si fa affascinante. Secondo Marchetti, un eventuale fallimento della trattativa per Ndoye non sarebbe una tragedia, ma potrebbe aprire a opportunità ancora più grandi. "Semmai non arrivasse", ha dichiarato l'esperto di Sky, "si aprirebbe una girandola di nomi dall'estero che potrebbero regalare anche soddisfazioni superiori, perché nell'ultimo mese di mercato iniziano un po' i 'saldi' e si muovono calciatori dal profilo più 'esotico'". Un'analisi chiara: il Napoli è pronto a sfruttare le occasioni di fine mercato per assicurarsi un profilo di altissimo livello, forse anche più prestigioso di Ndoye stesso, a condizioni vantaggiose.

La lista segreta di Manna: da Chiesa a Nusa, le alternative di lusso

Quali sono questi nomi? Marchetti ne ha fatti due, pesantissimi, confermando le indiscrezioni che circolano da settimane. Il primo è quello di Federico Chiesa, un'opzione che diventerebbe concreta qualora il Liverpool aprisse a formule vantaggiose. L'altro è il talento norvegese Antonio Nusa. Ma il giornalista ha aggiunto un dettaglio che aumenta l'attesa: "Manna ne segue anche altri che non conosciamo". Esiste dunque una "lista segreta", un ventaglio di opzioni che il ds del Napoli sta coltivando sottotraccia, pronto a sferrare l'attacco decisivo qualora la pista Ndoye dovesse raffreddarsi. La prossima settimana sarà decisiva, ma una cosa è certa: che sia Ndoye o il colpo a sorpresa, l'attacco di Conte avrà il suo rinforzo di qualità.