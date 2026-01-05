Napoli oggi

Il Napoli di Conte è “più forte e più bello”: il dato che non mente

Enrico Greco Enrico GrecoGennaio 5, 2026Ultimo aggiornamento: Gennaio 5, 2026
Napoli vittorie consecutive

La perfezione del 2-0. I numeri certificano la metamorfosi: il Napoli di Antonio Conte è diventato una macchina da guerra. Il dato che impressiona non è solo la serie di vittorie, ma la modalità: 4 successi consecutivi per 2-0. Significa che la squadra segna, chiude la partita e non concede nulla. Inoltre, una statistica svela la ferocia mentale: in 10 occasioni in cui gli azzurri sono andati in vantaggio, hanno portato a casa 10 vittorie. Quando azzannano, non lasciano la presa.

Napoli Antonio Conte statistiche vittorie difesa imbattuta
Napoli Antonio Conte statistiche vittorie difesa imbattuta

Forte e Bello: l’evoluzione del “Contismo”

C’era un pregiudizio su Conte: “Le sue squadre vincono ma non brillano”. Il Napoli 2026 sta smontando questo teorema. La squadra vista all’Olimpico (e nelle uscite precedenti) non è solo “forte” fisicamente, è “bella” da vedere.

Il possesso palla al 65% in trasferta contro una big è la prova che il Napoli non gioca di rimessa, ma domina il campo. La bellezza sta nell’organizzazione: vedere Spinazzola (rigenerato) e Rrahmani andare in gol con movimenti codificati è la firma d’autore di un allenatore che ha trasformato Castel Volturno in un laboratorio di tattica applicata.

La “fabbrica” dei giocatori ritrovati

Il vero valore aggiunto di questo ciclo non sono i top player (che pure ci sono), ma la capacità di recuperare chi sembrava perso.

L’esempio di Leonardo Spinazzola è lampante: scaricato altrove, a Napoli è diventato un’arma letale. Lo stesso vale per Politano, che alterna panchina a prestazioni da leader. Conte ha creato un sistema dove il singolo, anche se non è una stella, brilla di luce propria perché lo spartito funziona a memoria.

L’unico neo: l’infermeria non si svuota

Se il campo ride, l’infermeria preoccupa. In questo meccanismo perfetto, l’unica variabile impazzita sono gli infortuni traumatici. Lo stop di David Neres (caviglia) è l’ultima tegola di una serie sfortunata. Ma la forza di questo Napoli sta proprio qui: ha imparato a vincere *nonostante* le assenze. Ha vinto senza Lobotka, ha vinto senza Lukaku, ora vincerà senza Neres? La risposta del gruppo finora è stata sempre “Sì”.

📌 Il punto sulla stagione

Il Napoli è primo in classifica?
È una lotta punto a punto. Gli azzurri sono incollati al Milan (-1), pronti al sorpasso alla prima occasione utile.

Qual è il prossimo impegno?
Non c’è sosta: il calendario propone la sfida di Champions contro il Chelsea il 28 gennaio. Un test di livello europeo per confermare la crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA. È consentito l’utilizzo parziale della news citando la fonte con link attivo a
Napolissimo.it

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoGennaio 5, 2026Ultimo aggiornamento: Gennaio 5, 2026
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it