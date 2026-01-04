Conte regala il 2026 perfetto: Lazio 0-2 Napoli, tre espulsi e -1 dal Milan

Far West e 3 Punti. Il Napoli batte la Lazio 0-2 all’Olimpico in una gara dai due volti. Nel primo tempo il dominio tecnico firmato dai gol “insoliti” di Spinazzola e Rrahmani. Nel finale il caos totale: l’arbitro Massa è costretto ad estrarre tre cartellini rossi. La Lazio chiude in 9 (fuori Noslin e Marusic), il Napoli in 10 (espulso Mazzocchi per rissa). Conte porta a casa una vittoria fondamentale per lo Scudetto (-1 dalla vetta), ma dovrà gestire l’emergenza disciplinare.

La partita: bomber che non ti aspetti

L’anno nuovo inizia come era finito il vecchio: con un Napoli schiacciasassi in trasferta. Senza bisogno di scomodare gli attaccanti (Elmas fermato dalla traversa), a risolvere la pratica ci pensa la retroguardia.

Apre le danze Leonardo Spinazzola, l’ex di turno, con un inserimento perfetto. Raddoppia Amir Rrahmani (qui i suoi dati mostruosi in difesa), che conferma di essere un fattore anche nell’area avversaria. Un uno-due micidiale nel primo tempo che ha tagliato le gambe alla squadra di Sarri.

88′: Il minuto della follia (Mazzocchi vs Marusic)

La gara, gestita tecnicamente bene, degenera sul piano nervoso. Al minuto 81 arriva il primo segnale: Noslin, già ammonito (aveva quasi scatenato una rissa al 68′ con Rrahmani), entra in ritardo su Buongiorno. Secondo giallo ineccepibile.

Ma il vero Far West scoppia all’88’. Su una palla contesa vicino alla linea laterale, Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi vengono al contatto fisico. Spintoni, maglie tirate, mani in faccia. Massa non esita: rosso diretto per entrambi.

Scene di tensione con Antonio Conte costretto a entrare in campo non per dare indicazioni, ma per fare da paciere e dividere i contendenti, trascinando via il suo giocatore (proprio Mazzocchi, che aveva giurato amore eterno al Napoli e che ora salterà la prossima per squalifica).

🖥️ Moviola: il dubbio sul 2-0 Non mancano le polemiche arbitrali. L’episodio chiave è la punizione da cui nasce il raddoppio di Rrahmani. Secondo la ricostruzione, il fallo fischiato da Massa a favore del Napoli appariva molto dubbio, quasi inesistente. Un episodio che ha fatto infuriare la panchina biancoceleste e ha contribuito a innervosire la gara.

La classifica: il fiato sul collo del Milan

Al di là del nervosismo, restano i numeri. Il Napoli inizia il 2026 con un segnale di forza. I tre punti dell’Olimpico proiettano gli azzurri al secondo posto in solitaria, a un solo punto di distanza dal Milan. La corsa Scudetto è ufficialmente riaperta, in attesa di capire le sanzioni del Giudice Sportivo per la rissa finale.

IL TABELLINO: LAZIO-NAPOLI 0-2

MARCATORI: Spinazzola, Rrahmani

Spinazzola, Rrahmani ESPULSI: Noslin (L) al 81′ per doppia amm.; Marusic (L) e Mazzocchi (N) all’88’ per condotta violenta.

Noslin (L) al 81′ per doppia amm.; Marusic (L) e Mazzocchi (N) all’88’ per condotta violenta. AMMONITI: Rrahmani (N), Noslin (L).

📌 Post-partita in pillole Quante giornate prenderà Mazzocchi?

Trattandosi di rosso diretto per condotta violenta (rissa), rischia almeno 2 giornate di squalifica. Salterà sicuramente le prossime sfide di campionato. Rrahmani ha fatto gol e rissa?

Sì, partita “totale” per il kosovaro: gol del raddoppio, ammonizione per un accenno di rissa al 68′ e prestazione difensiva solida.

