Lang si sblocca e fa un gesto inequivocabile ai tifosi. E a Sky annuncia: “Il meglio deve arrivare”

Il significato del gesto. Dopo aver siglato il gol del 3-0 (colpo di testa su cross di Di Lorenzo), Noa Lang ha esultato con rabbia indicando più volte il terreno di gioco del Maradona. Un messaggio inequivocabile rivolto allo stadio e alla critica: “Io resto qui”. È la risposta sul campo alle voci che ipotizzavano una sua cessione a gennaio per fare spazio a nuovi acquisti.

La liberazione: gol e veleno nella coda

Avevamo scritto che questa era la sua grande occasione da titolare e Noa Lang non l’ha sprecata. Nel 3-4-2-1 disegnato da Conte, l’olandese si è mosso perfettamente, trovando i tempi giusti per chiudere di testa un assist perfetto di Di Lorenzo al 45′.

La rete è stata una liberazione. Oltre alla gioia tecnica, l’esultanza ha raccontato la tensione accumulata in settimane di panchina e polemiche a distanza col mister. Quel dito puntato verso il basso è un segnale alla società: Lang non vuole essere una meteora di passaggio, ma un protagonista del Napoli che verrà.

Le parole a Sky: “Pazienza e fede”

Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, il numero 10 (o il numero di maglia reale) azzurro ha tolto la maschera da “bad boy” mostrando il lato umano. Nessuna polemica, solo la consapevolezza di un percorso in salita.

“È stato un periodo difficile, onestamente. Avevo grandi attese su di me e la gente le aveva su di me. Dovevo lavorare duro e avere pazienza”.

E sul futuro, Lang lancia una promessa che fa sorridere i tifosi, citando la sua spiritualità: “Ho seguito i piani di chi è su in cielo. Il meglio deve ancora arrivare e devo guardare avanti”. Tradotto: questo gol non è un arrivo, è una partenza.

Il 3-4-3 valorizza lui e Di Lorenzo

Oltre all’emozione, c’è la tattica. Il nuovo modulo visto oggi ha esaltato le caratteristiche di Lang. Con le spalle coperte, ha potuto dialogare nello stretto con Hojlund e tagliare in area, come dimostra la dinamica del gol.

Antonio Conte si gode la risposta del campo: aggressività, “testa bassa” (come richiesto in sala video) e qualità. Se Lang è questo, il mercato di gennaio potrebbe avere una priorità in meno.