Noa Lang al Napoli: definito l'accordo da 27 milioni | Conte ha il suo nuovo Kvaratskhelia

Un inseguimento lungo sei mesi, una volontà di ferro da parte del giocatore e ora, finalmente, la fumata bianca. Secondo quanto annunciato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha definito in ogni dettaglio l'acquisto di Noa Lang.

L'attaccante olandese è da considerarsi a tutti gli effetti il nuovo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte, il secondo grande colpo di un mercato che, dopo Kevin De Bruyne, porta un altro carico di qualità purissima alla corte dei campioni d'Italia. I due club, Napoli e PSV Eindhoven, sono entrati nella fase finale: quella della stesura dei contratti.

Un affare benedetto da Conte per l'erede di Kvara

L'operazione ha ricevuto la benedizione totale di Antonio Conte, che da metà gennaio attendeva un sostituto all'altezza di Khvicha Kvaratskhelia per completare il suo tridente. Noa Lang era l'obiettivo designato già nella scorsa finestra di mercato, quando la sua ferma volontà di trasferirsi in azzurro si scontrò con il muro del PSV.

Ora, quel muro è crollato. Il giocatore, come riporta la rosea, è "impaziente di cominciare la sua nuova avventura in Italia" e attende solo il via libera definitivo del suo attuale club per imbarcarsi su un aereo con destinazione Roma, dove sosterrà le visite mediche di rito prima della firma.

I dettagli economici: cifre da top player

L'accordo tra Napoli e PSV è stato trovato sulla base di un'operazione economicamente importante, che testimonia la volontà del club di investire su un talento di 26 anni nel pieno della sua maturità calcistica. L'affare si chiuderà per una cifra di 25 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 5 milioni di euro di bonus, portando il costo totale potenziale a 30 milioni.

Anche l'intesa con il giocatore è stata definita da tempo: per Noa Lang è pronto un contratto quinquennale che gli garantirà uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus legati a rendimento personale e successi di squadra. Il Napoli scommette su di lui per il presente e per il futuro, consegnando a Conte l'arma di fantasia e imprevedibilità che cercava.