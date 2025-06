Noa Lang al Napoli, è fatta: fissate le visite mediche, ecco quando arriva l'annuncio

L'attesa è giunta al capolinea. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e segnali social, il primo, grande colpo del mercato estivo del Napoli sta per diventare realtà. Noa Lang sarà un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. L'operazione con il PSV Eindhoven è da considerarsi chiusa in ogni suo dettaglio e la settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva per le formalità, la firma e l'annuncio ufficiale che i tifosi aspettano con trepidazione.

A confermare la chiusura imminente dell'affare è la redazione di Sky Sport, che ha svelato la tabella di marcia che porterà l'esterno olandese a vestire la maglia azzurra. L'accordo tra i club è stato siglato, così come quello con il giocatore. Ora si passa alla fase operativa, l'ultimo miglio prima di vedere Lang calcare i campi di Dimaro per l'inizio del ritiro precampionato.

I Dettagli di un'Operazione da Top Club

Il Napoli ha messo sul piatto un'offerta che il PSV, anche grazie alla forte volontà del calciatore, non ha potuto rifiutare. L'operazione si è definita sulla base di una cifra considerevole, che testimonia la volontà del club di investire su profili di alto livello. Il Napoli verserà nelle casse olandesi 25 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno altri 5 milioni di euro legati a bonus di rendimento, sia individuali che di squadra, per un totale potenziale di 30 milioni.

Anche i termini del contratto che legherà Lang al Napoli sono stati messi nero su bianco. Per l'attaccante classe 1999 è pronto un accordo a lungo termine, che lo vedrà percepire uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante per un giocatore considerato fondamentale per il nuovo corso tecnico di Conte, capace di portare fantasia, dribbling e un carattere "fumantino" che, se ben gestito, può diventare un'arma in più.

Il carattere "fumantino" del talento di Amsterdam

Non è solo tecnica quello che Lang porterà a Castel Volturno. Il suo temperamento vulcanico e la sua personalità spiccata rappresentano un valore aggiunto per uno spogliatoio che punta a confermarsi ai vertici. Antonio Conte apprezza questo tipo di mentalità: giocatori che non si nascondono mai e che sanno prendersi le proprie responsabilità nei momenti decisivi.

L'esterno offensivo olandese garantirà spettacolo al Maradona con le sue giocate ad effetto, ma soprattutto quella qualità individuale che può spaccare le partite in qualsiasi momento. Per Conte sarà l'arma in più per sorprendere gli avversari, specialmente nelle sfide europee che attendono il Napoli.

Visite e Firma: il Programma della Settimana

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, la pianificazione è già stata definita. "La settimana che sta per iniziare sarà quella di Noa Lang al Napoli", ha assicurato l'emittente. Questo significa che il giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart a Roma, o direttamente a Napoli. Superati i controlli medici, arriverà il momento più atteso: la firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.

L'annuncio ufficiale da parte della società di Aurelio De Laurentiis dovrebbe arrivare subito dopo la firma, probabilmente tra mercoledì e venerdì della prossima settimana. Una tempistica perfetta per permettere ad Antonio Conte di avere a disposizione il suo nuovo esterno offensivo fin dai primi giorni del ritiro, integrando subito un tassello cruciale nel suo scacchiere tattico. L'attesa è finita: il Napoli accoglie Noa Lang.