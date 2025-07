Osimhen al Galatasaray, via libera con riserva | De Laurentiis chiede due modifiche

La telenovela sta per scrivere la parola fine. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray è a un passo dalla sua conclusione. A lanciare la notizia che fa da spartiacque è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che in un video aggiornamento ha rivelato la mossa decisiva: il Napoli ha dato il suo via libera di massima all'operazione. L'affare, però, non è ancora sigillato. Prima della fumata bianca, il club turco dovrà accettare due specifiche e non negoziabili modifiche richieste dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quali sono le condizioni del Napoli per cedere Osimhen?

La prima condizione: garanzie bancarie

Il primo grande ostacolo, quello che per settimane ha bloccato ogni dialogo, sembra essere superato. Come spiegato da Moretto, la prima richiesta di De Laurentiis riguardava l'inserimento di precise garanzie bancarie a copertura del pagamento rateizzato. Una richiesta che, questa volta, "è stata già accolta dai turchi". Il Galatasaray si è impegnato a fornire le lettere di credito necessarie attraverso un istituto bancario italiano indicato direttamente dal Napoli, mettendo fine a un braccio di ferro che durava da tempo.

La seconda condizione: si tratta sulle tempistiche

Risolto il nodo delle garanzie, la discussione ora si è spostata su un altro dettaglio cruciale: le tempistiche di pagamento. È questa la seconda e ultima modifica su cui si sta ancora trattando. Il presidente De Laurentiis, infatti, "desidera che entrambe le rate (per un totale di 35 milioni) vengano saldate entro maggio 2026". Una tempistica più stretta rispetto a quella proposta dal Galatasaray, che invece "punta a dilazionare l’ultima fino al maggio 2027". È questo l'ultimo miglio da percorrere, il dettaglio finale su cui trovare la quadra per poter finalmente scrivere i contratti.

Osimhen parteciperà al raduno del Napoli?

A testimonianza di quanto l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo, c'è un'ulteriore richiesta avanzata dal club turco al Napoli. Il Galatasaray, infatti, "ha anche chiesto al Napoli di esentare Osimhen dal raduno di inizio stagione, in attesa della chiusura dell’affare". Un segnale inequivocabile della fiducia nel buon esito della trattativa. Le parti sono vicine, il via libera di massima c'è. Ora tutto dipende dalla volontà del Galatasaray di venire incontro all'ultima, decisiva richiesta di De Laurentiis.