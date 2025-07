Osimhen, oggi il giorno del sì al Galatasaray| Spunta un indizio che non lascia dubbi

Potrebbe essere oggi il giorno della fumata bianca, quello che metterà fine alla lunga e complessa trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il ritorno di Victor Osimhen in Turchia. Dopo settimane di contatti, le parti si sono riavvicinate e sono pronte a definire un'operazione da 75 milioni di euro. L'ultimo ostacolo restano le garanzie bancarie chieste da De Laurentiis, ma un nuovo indizio, pesantissimo, suggerisce che la chiusura è ormai solo questione di ore: il nigeriano non si presenterà al raduno di Castel Volturno.

Svelata l'offerta finale: 75 milioni in tre rate

La base dell'accordo è chiara. Il Galatasaray, per riportare a Istanbul il suo ex beniamino, ha messo sul tavolo una proposta complessiva da 75 milioni di euro. La struttura prevede un importante pagamento immediato di 40 milioni, da versare nelle casse del Napoli a luglio, e i restanti 35 milioni dilazionati in due rate da saldare nei prossimi mesi. È proprio su questa seconda parte che De Laurentiis chiede garanzie ferree, volendo inoltre che il saldo si concluda entro il 2026, e non nel 2027 come vorrebbe il club turco. Il patron del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha ricevuto nuove rassicurazioni dalla propria banca ed è pronto a un nuovo incontro per convincere il Napoli.

Il retroscena che non lascia dubbi: Osimhen non va al raduno

Ma il segnale più forte di un affare in dirittura d'arrivo arriva da Castel Volturno. Come rivela il Corriere dello Sport, c'è stato un dietrofront dell'ultima ora sulla convocazione di Osimhen. Inizialmente inserito nella lista, l'attaccante è stato poi esentato dal raduno. Una decisione presa dal Napoli per accogliere una richiesta specifica del Galatasaray, che vuole evitare ogni possibile intoppo in attesa di formalizzare l'acquisto. È l'indizio che sposta l'equilibrio: le parti si sentono così vicine alla chiusura da iniziare già a gestire la transizione del giocatore.

La scelta di Victor e lo stipendio d'oro

Mentre i club limano gli ultimi dettagli, la volontà del giocatore è chiara da tempo. Osimhen ha espresso il desiderio di tornare al Galatasaray, dove lo attende un contratto principesco da 16 milioni di euro a stagione, ben 4 in più di quanto percepito a Napoli. I tifosi turchi lo aspettano, l'allenatore Okan Buruk lo vuole a sua disposizione il prima possibile. Ogni minuto, da oggi, può essere quello decisivo per il "sì" finale di De Laurentiis.