Paganini: “Zirkzee-Napoli, contatti avviati. Dopo l’infortunio di Lukaku un colpo è vicino”

L'infortunio di Romelu Lukaku potrebbe cambiare tutto, riscrivendo le strategie finali del mercato del Napoli. E il nome a sorpresa, quello che infiamma le ultime settimane di trattative, è di primissimo piano: Joshua Zirkzee. A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di mercato della RAI, Paolo Paganini, che svela l'esistenza di contatti già avviati tra il club e l'entourage dell'attaccante olandese.

Mentre si definisce l'arrivo di Juanlu Sánchez, le riflessioni di Antonio Conte e Giovanni Manna si spostano improvvisamente sul reparto offensivo. Lo stop del centravanti belga ha creato una nuova urgenza.

La "bomba" di Paganini: "Contatti con l'entourage di Zirkzee"

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Paganini non ha usato mezzi termini, rivelando un retroscena di mercato che apre scenari inaspettati. L'infortunio di Lukaku, patito contro l'Olympiacos, non è una questione da sottovalutare e potrebbe spingere il club a un investimento importante.

“A me risulta che ci sono stati dei contatti con l'entourage di Zirkzee, che è una punta di ruolo", ha dichiarato il giornalista. "Ora c'è da capire cosa ne pensa Conte dopo l'infortunio di Lukaku". La decisione finale spetterà al tecnico, ma il Napoli si sta muovendo concretamente.

Una punta al posto dell'esterno: cambia la priorità

L'infortunio di "Big Rom" ha rimescolato le carte. Se fino a pochi giorni fa la priorità era un esterno offensivo puro, ora le esigenze sono cambiate. Serve un attaccante versatile, capace di fare sia la prima che la seconda punta per non lasciare il reparto scoperto.

“Il Napoli potrebbe valutare un investimento su una prima-seconda punta che su un esterno puro", ha spiegato Paganini, sottolineando come Zirkzee rappresenti il profilo ideale per questa nuova necessità, essendo in grado di ricoprire entrambi i ruoli.

Juanlu, ormai ci siamo

Mentre si valuta il grande colpo in attacco, il mercato in entrata non si ferma. Paganini ha anche confermato che una delle trattative più lunghe dell'estate sta per arrivare alla conclusione.

"Per lo spagnolo Juanlu Sanchez siamo in dirittura d'arrivo", ha assicurato. Con l'inizio del campionato alle porte, è attesa un'accelerata decisiva per portare il terzino a disposizione di Conte. Ma tutti i riflettori, ora, sono puntati sulla suggestione Zirkzee: il colpo che potrebbe davvero completare un mercato stellare.