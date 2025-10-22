Disastro Napoli, peggior sconfitta della storia in Europa

Il 6-2 subito in casa del PSV non è solo una sconfitta, è una ferita che si incide a fuoco nella storia del Napoli. La notte di Eindhoven, iniziata con l’illusione del gol di McTominay, si è trasformata in un incubo che riscrive in negativo i libri dei record del club. Quello che si è consumato al Philips Stadion non è stato un incidente di percorso, ma una disfatta storica, la più grave di sempre per gli azzurri in Europa.

La Peggiore sconfitta europea storia Napoli: Superato il Record del 1968

A certificarlo sono i dati impietosi raccolti da Opta. Fino a ieri sera, la peggiore battuta d’arresto del Napoli in campo continentale risaliva a più di cinquant’anni fa: un 5-0 subito in Coppa delle Fiere contro gli scozzesi dell’Hibernian nella stagione 1967/68. L’umiliazione olandese supera quel record negativo, consegnando alla squadra di Conte il primato della peggior sconfitta della storia del club in tutte le competizioni europee.

Non si Subivano 6 Gol dall’Anno della Retrocessione in B

C’è un altro dato che fotografa la dimensione del crollo. Per trovare l’ultima volta in cui il Napoli ha incassato sei o più gol in una partita ufficiale, bisogna riavvolgere il nastro di quasi trent’anni, fino alla disastrosa stagione 1997/98, quella culminata con la retrocessione in Serie B.

Accadde due volte in quell’anno maledetto: il 5 ottobre, in un 6-2 subito contro la Roma, e il 21 dicembre, in un 6-3 contro la Sampdoria. Vedere di nuovo quel “6” nella casella dei gol subiti è un colpo durissimo, che rievoca i momenti più bui della storia recente del club.

Il Bilancio in chiaroscuro di Conte in Champions

Questa disfatta storica lascia strascichi pesanti anche sul curriculum di Antonio Conte. L’allenatore, che ha guidato top club come Juventus, Chelsea e Inter, non è mai riuscito a imporsi con decisione nella massima competizione europea, raggiungendo al massimo una volta i quarti di finale. Il suo bilancio complessivo in Champions resta in sostanziale equilibrio, con 16 vittorie, 15 pareggi e ora 14 sconfitte. Ma nessuna, probabilmente, dolorosa e umiliante come quella di ieri sera.