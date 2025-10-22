Napoli oggi

Disastro Napoli, peggior sconfitta della storia in Europa

Il 6-2 contro il PSV riscrive la storia. Superato il record negativo che durava dal 1968. E non si prendevano 6 gol da quasi trent'anni.

Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 22, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025
Peggior sconfitta europea storia Napoli

Il 6-2 subito in casa del PSV non è solo una sconfitta, è una ferita che si incide a fuoco nella storia del Napoli. La notte di Eindhoven, iniziata con l’illusione del gol di McTominay, si è trasformata in un incubo che riscrive in negativo i libri dei record del club. Quello che si è consumato al Philips Stadion non è stato un incidente di percorso, ma una disfatta storica, la più grave di sempre per gli azzurri in Europa.

La Peggiore sconfitta europea storia Napoli: Superato il Record del 1968

A certificarlo sono i dati impietosi raccolti da Opta. Fino a ieri sera, la peggiore battuta d’arresto del Napoli in campo continentale risaliva a più di cinquant’anni fa: un 5-0 subito in Coppa delle Fiere contro gli scozzesi dell’Hibernian nella stagione 1967/68. L’umiliazione olandese supera quel record negativo, consegnando alla squadra di Conte il primato della peggior sconfitta della storia del club in tutte le competizioni europee.

Il 6-2 contro il PSV riscrive la storia
Il 6-2 contro il PSV riscrive la storia in negativo

Non si Subivano 6 Gol dall’Anno della Retrocessione in B

C’è un altro dato che fotografa la dimensione del crollo. Per trovare l’ultima volta in cui il Napoli ha incassato sei o più gol in una partita ufficiale, bisogna riavvolgere il nastro di quasi trent’anni, fino alla disastrosa stagione 1997/98, quella culminata con la retrocessione in Serie B.

Accadde due volte in quell’anno maledetto: il 5 ottobre, in un 6-2 subito contro la Roma, e il 21 dicembre, in un 6-3 contro la Sampdoria. Vedere di nuovo quel “6” nella casella dei gol subiti è un colpo durissimo, che rievoca i momenti più bui della storia recente del club.

Il Bilancio in chiaroscuro di Conte in Champions

Questa disfatta storica lascia strascichi pesanti anche sul curriculum di Antonio Conte. L’allenatore, che ha guidato top club come Juventus, Chelsea e Inter, non è mai riuscito a imporsi con decisione nella massima competizione europea, raggiungendo al massimo una volta i quarti di finale. Il suo bilancio complessivo in Champions resta in sostanziale equilibrio, con 16 vittorie, 15 pareggi e ora 14 sconfitte. Ma nessuna, probabilmente, dolorosa e umiliante come quella di ieri sera.

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 22, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it