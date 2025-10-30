Napoli oggi

Spalletti alla Juventus, perché ha cambiato idea anche se disse “dopo Napoli nessuno in Italia”

Dalle lacrime d'amore per la città al voltafaccia per firmare con la rivale di sempre. La cronaca di un tradimento annunciato

Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 30, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 30, 2025
Perché Spalletti allena la Juventus

Luciano Spalletti, con il tricolore cucito sul petto e un tatuaggio fresco sul braccio, giurava amore eterno. “Dopo il Napoli, mai più un club in Italia”, disse. Sembra passata una vita, eppure era solo ieri. Oggi, quell’allenatore,  è pronto a sedersi sulla panchina che più di ogni altra rappresenta l’antitesi sportiva di Napoli: quella della Juventus. E mentre qualcuno a Torino festeggia, qui all’ombra del Vesuvio ci si chiede, con un misto di rabbia e sarcasmo, come si sia potuto dimenticare tutto così in fretta.

La Promessa: “Impossibile tornare da Avversario” (Marzo 2025)

A ricordarlo fa quasi tenerezza. Spalletti, ospite in tv, era categorico. Aveva parlato di un’esperienza totalizzante, della “maglia di Maradona”, di un legame che rendeva “difficile tornare da avversario”. Parole sante. Talmente sante che il prossimo 7 dicembre tornerà al Maradona proprio da avversario, per la gioia di chi ha sempre creduto poco ai suoi slanci romantici. La coerenza, evidentemente, è un optional quando chiama la Vecchia Signora.

Spalletti Juve tatuaggio Napoli

La “Scusa” Perfetta: L’Orgoglio Ferito e la Chiamata da Torino

Ma come si giustifica un voltafaccia del genere? Semplice, con una delusione. La cacciata dalla panchina della Nazionale, vissuta come un affronto personale, è diventata l’alibi perfetto. Un uomo ferito nell’orgoglio, “triste, solitario e finale”, ha bisogno di una cura. E quale medicina migliore di una chiamata da Torino, anche a costo di stracciare ogni promessa? L’occasione di “rimettere a posto le cose”, come ha detto lui, val bene un tradimento. Specie se l’alternativa è restare fuori dal giro che conta.

Un Contratto “da Precario” per la Gloria Personale

E che non si parli di progetto. Le condizioni accettate da Spalletti raccontano tutta un’altra storia. Un contratto fino a giugno, rinnovabile solo se porta la squadra in Champions, senza alcuna garanzia. In pratica, un incarico “a gettone” pur di poter dire di aver allenato anche la Juventus. Una scelta di carriera, legittima per un professionista, certo. Ma che stride terribilmente con le lacrime e i giuramenti di pochi mesi fa. Nessuno a Napoli dimentica lo scudetto, sia chiaro. Ma da oggi, ricorderemo anche che le promesse, a volte, durano meno di una stagione.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisOttobre 30, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 30, 2025
Ludovica De Santis

Ludovica De Santis

Classe 1998, è la più giovane della redazione. Cura le tendenze social legate al Napoli e alla Serie A, intercettando umori, meme, tormentoni e dinamiche virali. Con lei, Napolissimo parla anche su TikTok, Instagram e nelle community Telegram. Il calcio è racconto, ma anche immagine. Ludovica lo sa bene.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it