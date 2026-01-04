Lazio-Napoli, probabili formazioni: Sarri sfida Conte, la scelta su Meret

In sintesi. Lazio-Napoli (Domenica 4 gennaio, 12:30, DAZN) vede Maurizio Sarri sfidare il suo passato e Antonio Conte per la terza volta in carriera (2 vittorie a 0 per Sarri finora). Nel Napoli, Vanja Milinkovic-Savic confermato titolare in porta (Meret solo in panchina), mentre Hojlund guida l’attacco al posto dell’infortunato Lukaku. Nella Lazio, dubbio Noslin falso nueve.

La sfida: Sarri ritrova il “suo” Napoli da avversario

Lazio-Napoli è il primo match di cartello della domenica del 18° turno di Serie A 2025/26. Antonio Conte cerca il blitz all’Olimpico per mettere le mani sul secondo Scudetto consecutivo, ma sulla sua strada trova il “Comandante” Maurizio Sarri.

Per il 66enne tecnico toscano è una sfida al cuore: all’ombra del Vesuvio ha creato il mito del “Sarrismo”, una filosofia di gioco entrata nella Treccani pur senza trofei. Ma attenzione ai numeri: Sarri ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro Antonio Conte (stagione 2019/20). Oggi cerca il tris per rilanciare la Lazio in zona Champions.

Probabili formazioni Lazio-Napoli: le scelte definitive

Qui Napoli: Conte blinda la difesa, Hojlund unica punta

Dopo il blitz di Cremona e la Supercoppa, il morale è alto. Conte deve gestire le forze e le assenze pesanti. In porta, confermatissimo Vanja Milinkovic-Savic: la gerarchia è chiara finché Meret non sarà al 100%. In difesa, Juan Jesus va verso la conferma nel terzetto titolare, con Buongiorno possibile escluso eccellente (o subentrante).

A centrocampo, Politano agirà a tutta fascia sulla destra, mentre a sinistra Spinazzola (recuperato) è in vantaggio su Olivera. In mediana, Lobotka e McTominay faranno diga. Davanti, con Lukaku out, tutto il peso è su Rasmus Hojlund, supportato dalla fantasia di Neres ed Elmas (favorito su Lang).

Qui Lazio: Sarri col dubbio centravanti

Maurizio Sarri deve sciogliere il nodo attaccante: con Castellanos distratto dal mercato, potrebbe toccare a Noslin (falso nueve) o al giovane Cancellieri agire al centro del tridente con Zaccagni e Isaksen (o Basic adattato alto se sceglie un 4-3-3 più coperto).

⚽ IL TABELLINO PROBABILE SS LAZIO (4-3-3) Portiere: Provedel

Provedel Difesa: Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini

Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Centrocampo: Guendouzi, Cataldi, Basic (o Vecino)

Guendouzi, Cataldi, Basic (o Vecino) Attacco: Cancellieri, Noslin, Zaccagni

Cancellieri, Noslin, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri SSC NAPOLI (3-4-2-1) Portiere: Vanja Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus

Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Centrocampo: Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola

Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola Trequarti: Neres, Elmas

Neres, Elmas Attacco: Hojlund

Hojlund Allenatore: Antonio Conte Ballottaggi Napoli: Spinazzola/Olivera 60-40%, Elmas/Lang 55-45%.

L’uomo chiave: Rasmus Hojlund

Senza i gol di Lukaku, il Napoli si aggrappa al danese. La nostra analisi esclusiva sui valori di mercato ha dimostrato che il rendimento di Hojlund (0.68 gol/90′) è da top player assoluto, superiore anche a Lautaro Martinez (leggi l’analisi completa qui). Contro la difesa alta di Sarri, la sua velocità in profondità potrebbe essere devastante.

Dove vedere Lazio-Napoli in TV e Streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN domenica 4 gennaio alle ore 12:30. Non è prevista la diretta su Sky Sport.

