Lecce-Napoli, azzurri incerottati: Conte è costretto a inventarsi una nuova squadra

La vittoria contro l’Inter ha lasciato cicatrici profonde. Il Napoli si prepara ad aprire il turno infrasettimanale a Lecce con il morale alto, ma con un’infermeria talmente affollata da costringere Antonio Conte a una vera e propria rivoluzione. L’assenza certa di De Bruyne, insieme a quelle probabili di Neres e Hojlund, obbliga il tecnico a reinventare la squadra dal primo all’ultimo reparto.

Allarme Attacco: chi gioca senza De Bruyne e Neres?

Il rebus più complesso riguarda il reparto offensivo, improvvisamente decimato. Kevin De Bruyne è sicuramente out: l’immagine delle stampelle a bordocampo è più eloquente di qualsiasi comunicato medico. Insieme a lui, è in fortissimo dubbio anche David Neres, uscito malconcio dalla sfida con l’Inter. Senza i due fantasisti, Conte ha gli uomini contati.

Il ruolo di trequartista centrale sarà affidato a Scott McTominay, che avanzerà il suo raggio d’azione. Ma la domanda principale è: chi sarà il centravanti? Qui si apre il ballottaggio più incerto. Da un lato c’è Lorenzo Lucca, tenuto in panchina per 90 minuti contro l’Inter, in cerca di riscatto. Dall’altro c’è la speranza di un recupero lampo di Rasmus Hojlund. Il danese, assente da tre partite, punta almeno alla convocazione: se dovesse farcela, il duello con Lucca per una maglia da titolare sarebbe apertissimo fino all’ultimo.

Turnover Ragionato in Difesa: Buongiorno verso il riposo

L’emergenza non è solo davanti. Anche in difesa Conte deve gestire le energie. Alessandro Buongiorno, reduce da due partite consecutive dopo l’infortunio, ha stretto i denti su richiesta del tecnico, ma a Lecce potrebbe tirare il fiato. Al suo posto è pronto Sam Beukema, pronto a fare coppia con Juan Jesus. A destra ci sarà capitan Di Lorenzo, mentre a sinistra tornerà titolare Leonardo Spinazzola, dopo che contro l’Inter era toccato a Olivera.

La Probabile Formazione del Napoli a Lecce

Considerando anche l’infortunio di Meret (che lancia di nuovo Milinkovic-Savic) e la perdurante assenza di Lobotka (con Gilmour confermatissimo in regia), la squadra che scenderà in campo al Via del Mare sarà un Napoli quasi sperimentale, specchio di un’emergenza che sta mettendo a dura prova la rosa dei Campioni d’Italia.

NAPOLI (4-1-4-1 Probabile): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Elmas; Lucca (Hojlund). All. Conte.

Dove seguire Lecce-Napoli in streaming

Lecce-Napoli si vedrà in streaming su DAZN e dunque i clienti potranno assistere alla gara scaricando l’app della piattaforma su qualsiasi dispositivo mobile